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23:30 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» не смогли победить «Рух» в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не сумели одолеть брестский «Рух» в последнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме встречи в Солигорске никому из соперников не удалось отличиться. На 72-й минуте игры гостей вывел вперед сенегальский легионер Абдулайе Диалло, а через четыре минуты лидер атак «Шахтера» Виталий Лисакович сделал счет равным — 1:1. Разрыв между «Шахтером» и лидером борисовским БАТЭ, обыгравшим в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 2:0, увеличился до четырех очков.

Результаты остальных матчей 14-го тура: «Витебск» — «Минск» — 1:0, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.

Турнирное положение: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску («Витебск»), Виталий Лисакович («Шахтер») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня. «Энергетик-БГУ» — «Славия», «Смолевичи» — «Слуцк»;.

27 июня. «Минск» — «Шахтер», «Неман» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Динамо» (Минск);.

28 июня. «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск», «Рух — «Белшина», «Городея» — «Ислочь».

Шахтер С
1:1
Первый тайм: 0:0
Рух
Футбол, Беларусь, 14-й тур21.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубАлександр Седнев
Голы
Виталий Лисакович76′
Абдулайе Диалло72′
Составы команд
30Александр Гутор
16Роман Степанов
4Руслан Хадаркевич
26Сергей Тихоновский
5Никола Антич
59Илья Колпачук
90+5′
6Игорь Бурко
13Александр Мигунов
25Зария Ламбулич
14Владислав Васильев
27Юлиус Сзоке
84′
19Денис Гречихо
87′
77Юрий Кендыш
54′
29Ярослав Орешкевич
35′
88Виталий Лисакович
90+1′
77Абдулайе Диалло
65′
16Сергей Баланович
85′
20Артем Концевой
87′
7Аздрен Лулаку
99Богдан Садовский
24Георгий Диасамидзе
60′
31Максим Чиж
81′
10Дарко Бодул
7Олег Никифоренко
28Игор Иванович
66′
15Егор Богомольский
73′
19Дмитрий Подстрелов
17Владислав Морозов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)10
12Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лашук(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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