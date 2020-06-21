Футболисты «Шахтера» не смогли победить «Рух» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Солигорске никому из соперников не удалось отличиться. На 72-й минуте игры гостей вывел вперед сенегальский легионер Абдулайе Диалло, а через четыре минуты лидер атак «Шахтера» Виталий Лисакович сделал счет равным — 1:1. Разрыв между «Шахтером» и лидером борисовским БАТЭ, обыгравшим в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 2:0, увеличился до четырех очков.
Результаты остальных матчей 14-го тура: «Витебск» — «Минск» — 1:0, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Смолевичи» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:2, «Динамо» (Брест) — «Городея» — 3:1, «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:0.
Турнирное положение: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску («Витебск»), Виталий Лисакович («Шахтер») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.
В следующем туре встречаются:
26 июня. «Энергетик-БГУ» — «Славия», «Смолевичи» — «Слуцк»;.
27 июня. «Минск» — «Шахтер», «Неман» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Динамо» (Минск);.
28 июня. «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск», «Рух — «Белшина», «Городея» — «Ислочь».