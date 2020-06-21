Футболисты «Шахтера» не смогли победить «Рух» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Солигорске никому из соперников не удалось отличиться. На 72-й минуте игры гостей вывел вперед сенегальский легионер Абдулайе Диалло, а через четыре минуты лидер атак «Шахтера» Виталий Лисакович сделал счет равным — 1:1. Разрыв между «Шахтером» и лидером борисовским БАТЭ, обыгравшим в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 2:0, увеличился до четырех очков.