«Валенсия» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену
ТАСС, 21 июня. «Валенсия на своем поле обыграла «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 21 июня. «Валенсия на своем поле обыграла «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.
«Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Валенсия» 25 июня на выезде сыграет с «Эйбаром», «Осасуна» днем ранее в гостях встретится с «Алавесом».
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской
|Альберт Селадес
|Ягоба Аррасате
|Гонсалу Гедеш(Хауме Коста)
|12′
|Морено Родриго(Гонсалу Гедеш)
|35′
|13
|Яспер Силлессен
|13
|Рубен Мартинес
|3
|Хауме Коста
|2
|Начо Видаль
|5
|Габриэл Паулиста
|4
|Унаи Гарсия
|25
|Алессандро Флоренци
|5
|Давид Гарсия
|33
|Уго Гильямон
|30
|Первис Эступиньян
65′
|8
|Карлос Солер
|6
|Санхурху Мате Ойер
|10
|Даниэль Парехо
|3
|Рауль Навас
45′
|6
|Жоффре Кондогбья
57′
|10
|Роберто Торрес
|18
|Даниэль Васс
|20
|Дарко Брашанац
69′
|7
|Гонсалу Гедеш
27′67′
|8
|Фран Мерида
|11
|Денис Черышев
|21
|Сото Иньиго Перес
45′
|19
|Морено Родриго
89′
|14
|Рубен Гарсия
85′
|34
|Висенте Эскердо
|7
|Марк Кардона
89′
|22
|Макси Гомес
67′
|11
|Энрик Гальего
|20
|Ферран Торрес
|22
|Адриан Лопес
78′
|16
|Хосе Арнаис
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|19
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)