«Валенсия» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.

«Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Валенсия» 25 июня на выезде сыграет с «Эйбаром», «Осасуна» днем ранее в гостях встретится с «Алавесом».