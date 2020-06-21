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23:35 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» обыграла «Осасуну» в матче чемпионата Испании, Черышев вышел на замену

ТАСС, 21 июня. «Валенсия на своем поле обыграла «Осасуну» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Гонсало Гедеш (12-я минута) и Родриго (35). Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте матча и не сумел отметиться результативными действиями.

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«Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 46 очков. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре «Валенсия» 25 июня на выезде сыграет с «Эйбаром», «Осасуна» днем ранее в гостях встретится с «Алавесом».

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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Валенсия
2:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 3021.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесЯгоба Аррасате
Голы
Гонсалу Гедеш(Хауме Коста)12′
Морено Родриго(Гонсалу Гедеш)35′
Составы команд
13Яспер Силлессен
13Рубен Мартинес
3Хауме Коста
2Начо Видаль
5Габриэл Паулиста
4Унаи Гарсия
25Алессандро Флоренци
5Давид Гарсия
33Уго Гильямон
30Первис Эступиньян
65′
8Карлос Солер
6Санхурху Мате Ойер
10Даниэль Парехо
3Рауль Навас
45′
6Жоффре Кондогбья
57′
10Роберто Торрес
18Даниэль Васс
20Дарко Брашанац
69′
7Гонсалу Гедеш
27′67′
8Фран Мерида
11Денис Черышев
21Сото Иньиго Перес
45′
19Морено Родриго
89′
14Рубен Гарсия
85′
34Висенте Эскердо
7Марк Кардона
89′
22Макси Гомес
67′
11Энрик Гальего
20Ферран Торрес
22Адриан Лопес
78′
16Хосе Арнаис
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
7Фолы19
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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