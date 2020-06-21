«Ливерпуль» в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с «Эвертоном»

Источник: AP 2020

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Салах находится не в лучшей физической форме. Матчи «Ливерпуля» и «Эвертона» традиционно носят название «мерсисайдское дерби», оба клуба базируются в Ливерпуле, столице английского графства Мерсисайд.

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«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата «Ливерпуля» в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год «Ливерпуль» также 22 матча подряд не проигрывал «Астон Вилле». В последний раз «Эвертон» выиграл у «Ливерпуля» 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей «Эвертона» и «Ливерпуля» на «Гудисон Парке» (домашняя арена «Эвертона») завершились нулевой ничьей.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится «Манчестер Сити» (60 очков, 29 матчей), «Эвертон» поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства «Ливерпулю» необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет дома против «Бёрнли» в понедельник.

В следующем туре подопечные Клоппа 24 июня примут «Кристал Пэлас», «Эвертон» в этот же день в гостях сыграет с «Норвичем».

Также в воскресенье «Ньюкасл» в большинстве разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).

Англия 2019/2020 Тур 30, 21.06.2020, 18:15 Астон Вилла 1 Челси 2

Англия 2019/2020 Тур 30, 21.06.2020, 16:00 Ньюкасл Юнайтед 3 Шеффилд Юнайтед 0