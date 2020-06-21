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23:40 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с «Эвертоном»

ТАСС, 21 июня. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: AP 2020

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Салах находится не в лучшей физической форме. Матчи «Ливерпуля» и «Эвертона» традиционно носят название «мерсисайдское дерби», оба клуба базируются в Ливерпуле, столице английского графства Мерсисайд.

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«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата «Ливерпуля» в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год «Ливерпуль» также 22 матча подряд не проигрывал «Астон Вилле». В последний раз «Эвертон» выиграл у «Ливерпуля» 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей «Эвертона» и «Ливерпуля» на «Гудисон Парке» (домашняя арена «Эвертона») завершились нулевой ничьей.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится «Манчестер Сити» (60 очков, 29 матчей), «Эвертон» поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства «Ливерпулю» необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет дома против «Бёрнли» в понедельник.

В следующем туре подопечные Клоппа 24 июня примут «Кристал Пэлас», «Эвертон» в этот же день в гостях сыграет с «Норвичем».

Также в воскресенье «Ньюкасл» в большинстве разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).

Англия 2019/2020
Тур 30, 21.06.2020, 18:15

Астон Вилла1Челси2

Англия 2019/2020
Тур 30, 21.06.2020, 16:00

Ньюкасл Юнайтед3Шеффилд Юнайтед0

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3021.06.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЮрген Клопп
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Алиссон
2Мэйсон Холгейт
4Виргил ван Дейк
5Майкл Кин
40′
66Трент Александр-Арнолд
12Люка Динь
61′
3Фабинью
23Шеймус Коулман
14Джордан Хендерсон
21Андре Гомеш
10Садио Мане
26Том Дэйвис
32Жоэль Матип
73′
7Ришарлисон
6Деян Ловрен
42Энтони Гордон
60′
7Джеймс Милнер
20′43′
10Гильфи Сигурдссон
12Джо Гомес
9Доминик Калверт-Льюин
90′
8Наби Кейта
65′
27Мойзе Кин
5Джорджиньо Вайналдум
17Алекс Ивоби
88′
9Роберту Фирмину
65′
20Анисиу Калдейра Бернард
27Дивок Ориги
85′
18Такуми Минамино
46′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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