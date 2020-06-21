«Ливерпуль» в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с «Эвертоном»
ТАСС, 21 июня. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в матче 30-го тура Английской
ТАСС, 21 июня. «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в матче 30-го тура Английской
Египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой
«Ливерпуль» не проигрывает «Эвертону» на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата «Ливерпуля» в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год «Ливерпуль» также 22 матча подряд не проигрывал «Астон Вилле». В последний раз «Эвертон» выиграл у «Ливерпуля» 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей «Эвертона» и «Ливерпуля» на «Гудисон Парке» (домашняя арена «Эвертона») завершились нулевой ничьей.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится «Манчестер Сити» (60 очков, 29 матчей), «Эвертон» поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства «Ливерпулю» необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч «Манчестер Сити» проведет дома против «Бёрнли» в понедельник.
В следующем туре подопечные Клоппа 24 июня примут «Кристал Пэлас», «Эвертон» в этот же день в гостях сыграет с «Норвичем».
Также в воскресенье «Ньюкасл» в большинстве разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0), а «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1).
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф — Российской
|Карло Анчелотти
|Юрген Клопп
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Алиссон
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Майкл Кин
40′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|12
|Люка Динь
61′
|3
|Фабинью
|23
|Шеймус Коулман
|14
|Джордан Хендерсон
|21
|Андре Гомеш
|10
|Садио Мане
|26
|Том Дэйвис
|32
|Жоэль Матип
73′
|7
|Ришарлисон
|6
|Деян Ловрен
|42
|Энтони Гордон
60′
|7
|Джеймс Милнер
20′43′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|12
|Джо Гомес
|9
|Доминик Калверт-Льюин
90′
|8
|Наби Кейта
65′
|27
|Мойзе Кин
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|17
|Алекс Ивоби
88′
|9
|Роберту Фирмину
65′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|27
|Дивок Ориги
85′
|18
|Такуми Минамино
46′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)