Сарри: Надеюсь, что вскоре Роналду снова станет фантастическим игроком
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форме португальского нападающего команды Криштиану Роналду.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форме португальского нападающего команды Криштиану Роналду.
«Мы разговаривали перед матчами Кубка Италии с “Миланом” и “Наполи”, а также говорили вчера. Роналду забил 700 голов за карьеру, играя более широко, чем типичный центрфорвард. Таков его стиль, и это нормально.
Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что с завтрашнего дня, максимум через неделю, он снова станет тем фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 34 матча, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.