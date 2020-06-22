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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри: Надеюсь, что вскоре Роналду снова станет фантастическим игроком

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о форме португальского нападающего команды Криштиану Роналду.

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Источник: AP 2020
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

«Мы разговаривали перед матчами Кубка Италии с “Миланом” и “Наполи”, а также говорили вчера. Роналду забил 700 голов за карьеру, играя более широко, чем типичный центрфорвард. Таков его стиль, и это нормально.

Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что с завтрашнего дня, максимум через неделю, он снова станет тем фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провёл 34 матча, забил 25 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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