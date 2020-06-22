Сарри: Надеюсь, что вскоре Роналду снова станет фантастическим игроком

«Мы разговаривали перед матчами Кубка Италии с “Миланом” и “Наполи”, а также говорили вчера. Роналду забил 700 голов за карьеру, играя более широко, чем типичный центрфорвард. Таков его стиль, и это нормально.



Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что с завтрашнего дня, максимум через неделю, он снова станет тем фантастическим игроком, которого мы знаем. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.