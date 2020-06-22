Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в чемпионате Испании
ТАСС, 22 июня. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 22 июня. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе «Реала» отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен
«Реал» одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, «Барселона» с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). «Реал Сосьедад» не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 24 июня примут «Мальорку», «Реал Сосьедад» в этот же день дома сыграет с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов.
|Иманол Альгвасиль
|Зинедин Зидан
|Микель Мерино(Роберто Лопес)
|83′
|Серхио Рамос
|50′
|Карим Бензема(Федерико Вальверде)
|70′
|1
|Алекс Ремиро
|13
|Тибо Куртуа
|3
|Диего Льоренте
48′
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Начо Монреаль
|5
|Рафаэль Варан
|24
|Робен Ле Норман
|8
|Тони Кроос
|7
|Кристиан Порту
|14
|Каземиру
21′
|8
|Микель Мерино
90+7′
|25
|Винисиус Жуниор
|18
|Андони Горосабель
28′60′
|4
|Серхио Рамос
60′
|6
|Ариц Элустондо
|3
|Эдер Милитау
|5
|Игор Субельдия
16′80′
|12
|Марселу
89′
|36
|Мартин Субименди
|23
|Ферлан Менди
|10
|Микель Оярсабаль
60′
|15
|Федерико Вальверде
89′
|11
|Аднан Янузай
|10
|Лука Модрич
90+6′
|19
|Александр Исак
79′
|16
|Хамес Родригес
78′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
|20
|Марко Асенсио
|21
|Мартин Эдегор
79′
|9
|Карим Бензема
78′
|28
|Роберто Лопес
|24
|Мариано Диас
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)