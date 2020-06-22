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08:58 (мск), источник: ТАСС

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в чемпионате Испании

ТАСС, 22 июня. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе «Реала» отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен из-за повреждения, и Карим Бензема (70), у хозяев мяч забил Микель Мерино (83). Рамос забил 68-й гол в чемпионатах Испании и вышел на первое место среди защитников-бомбардиров турнира, опередив Рональда Кумана, выступавшего за «Барселону».

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«Реал» одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, «Барселона» с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). «Реал Сосьедад» не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 24 июня примут «Мальорку», «Реал Сосьедад» в этот же день дома сыграет с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов.

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«Реал» победил «Валенсию»
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Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 3021.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Reale Arena
Главные тренеры
Иманол АльгвасильЗинедин Зидан
Голы
Микель Мерино(Роберто Лопес)83′
Серхио Рамос50′
Карим Бензема(Федерико Вальверде)70′
Составы команд
1Алекс Ремиро
13Тибо Куртуа
3Диего Льоренте
48′
2Даниэль Карвахаль
20Начо Монреаль
5Рафаэль Варан
24Робен Ле Норман
8Тони Кроос
7Кристиан Порту
14Каземиру
21′
8Микель Мерино
90+7′
25Винисиус Жуниор
18Андони Горосабель
28′60′
4Серхио Рамос
60′
6Ариц Элустондо
3Эдер Милитау
5Игор Субельдия
16′80′
12Марселу
89′
36Мартин Субименди
23Ферлан Менди
10Микель Оярсабаль
60′
15Федерико Вальверде
89′
11Аднан Янузай
10Лука Модрич
90+6′
19Александр Исак
79′
16Хамес Родригес
78′
9да Силва Виллиан Жозе
20Марко Асенсио
21Мартин Эдегор
79′
9Карим Бензема
78′
28Роберто Лопес
24Мариано Диас
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
16Фолы15
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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