Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел на первое место в чемпионате Испании

Источник: AP 2020

В составе «Реала» отличились Серхио Рамос (50-я минута, с пенальти), который через десять минут был заменен из-за повреждения, и Карим Бензема (70), у хозяев мяч забил Микель Мерино (83). Рамос забил 68-й гол в чемпионатах Испании и вышел на первое место среди защитников-бомбардиров турнира, опередив Рональда Кумана, выступавшего за «Барселону».

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«Реал» одержал третью победу в чемпионате подряд, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав 65 очков, «Барселона» с тем же количеством очков идет на втором месте, уступая по дополнительному показателю (личные встречи). «Реал Сосьедад» не может выиграть третий матч подряд (два поражения и одна ничья), команда занимает шестую строчку, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 24 июня примут «Мальорку», «Реал Сосьедад» в этот же день дома сыграет с «Сельтой», в составе которой выступает форвард сборной России Федор Смолов.

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