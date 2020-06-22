«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

Источник: AP 2020

В составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).

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Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. «Интер» занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского «Ювентуса» и римского «Лацио» на шесть и пять очков соответственно. «Сампдория» (26 очков) располагается на 16-й строчке.

В матче 27-го тура «Интер» 24 июня примет «Сассуоло», «Сампдория» в этот же день встретится в гостях с «Ромой».

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