«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 22 июня. Миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 22 июня. Миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).
Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. «Интер» занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского «Ювентуса» и римского «Лацио» на шесть и пять очков соответственно. «Сампдория» (26 очков) располагается на 16-й строчке.
В матче 27-го тура «Интер» 24 июня примет «Сассуоло», «Сампдория» в этот же день встретится в гостях с «Ромой».
Чемпионат Италии был прерван в марте и возобновлен 20 июня. Перед возобновлением турнира завершился розыгрыш Кубка Италии, победу в турнире одержал «Наполи». Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции), из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Тинькофф — Российская
|Антонио Конте
|Клаудио Раньери
|Ромелу Лукаку(Кристиан Эриксен)
|10′
|Мортен Торсби
|52′
|Лаутаро Мартинес(Антонио Кандрева)
|33′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Эмиль Аудеро
|6
|Стефан де Фрай
|15
|Омар Колли
|37
|Милан Шкриньяр
|24
|Бартош Берешиньски
|95
|Алессандро Бастони
|29
|Никола Мурру
|5
|Роберто Гальярдини
90′
|34
|Мая Йосида
|23
|Николо Барелла
|18
|Мортен Торсби
64′
|9
|Ромелу Лукаку
|7
|Кароль Линетти
82′
|15
|Эшли Янг
73′
|16
|кристоффер Аскильдсен
|34
|Кристиано Бираги
|11
|Гастон Рамирес
69′
|24
|Кристиан Эриксен
78′
|12
|Фабио Депаоли
|20
|Борха Валеро
86′
|14
|Якуб Янкто
69′
|10
|Лаутаро Мартинес
48′83′
|26
|Мехди Лерис
|7
|Алексис Санчес
|91
|Андреа Бертолаччи
22′81′
|87
|Антонио Кандрева
73′
|4
|Роналду Виейра
90+3′
|11
|Виктор Моузес
|17
|Антонио Ла Гумина
76′
|9
|Федерико Бонаццоли
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)