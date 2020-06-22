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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 22 июня. Миланский «Интер» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счетом 2:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев мячи забили Ромелу Лукаку (10-я минута) и Лаутаро Мартинес (33), у гостей отличился Мортен Торсби (52).

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Миланский клуб одержал победу после двух поражений в чемпионате. «Интер» занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от туринского «Ювентуса» и римского «Лацио» на шесть и пять очков соответственно. «Сампдория» (26 очков) располагается на 16-й строчке.

В матче 27-го тура «Интер» 24 июня примет «Сассуоло», «Сампдория» в этот же день встретится в гостях с «Ромой».

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Италии был прерван в марте и возобновлен 20 июня. Перед возобновлением турнира завершился розыгрыш Кубка Италии, победу в турнире одержал «Наполи». Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции), из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Тинькофф — Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.

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2:1
Первый тайм: 2:0
Сампдория
Футбол, Италия, Тур 2521.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеКлаудио Раньери
Голы
Ромелу Лукаку(Кристиан Эриксен)10′
Мортен Торсби52′
Лаутаро Мартинес(Антонио Кандрева)33′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Эмиль Аудеро
6Стефан де Фрай
15Омар Колли
37Милан Шкриньяр
24Бартош Берешиньски
95Алессандро Бастони
29Никола Мурру
5Роберто Гальярдини
90′
34Мая Йосида
23Николо Барелла
18Мортен Торсби
64′
9Ромелу Лукаку
7Кароль Линетти
82′
15Эшли Янг
73′
16кристоффер Аскильдсен
34Кристиано Бираги
11Гастон Рамирес
69′
24Кристиан Эриксен
78′
12Фабио Депаоли
20Борха Валеро
86′
14Якуб Янкто
69′
10Лаутаро Мартинес
48′83′
26Мехди Лерис
7Алексис Санчес
91Андреа Бертолаччи
22′81′
87Антонио Кандрева
73′
4Роналду Виейра
90+3′
11Виктор Моузес
17Антонио Ла Гумина
76′
9Федерико Бонаццоли
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
17Фолы21
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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