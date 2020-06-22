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10:05 (мск), источник: Газета.Ру

Клопп высказался после ничейной игры с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничейной игры с «Эвертоном» в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Источник: Reuters

Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, обе мерсисайдские команды вышли на игру с боевым настроем и показали оппоненту готовность бороться за каждый участок поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Немец отметил, что несмотря на большее число созданных моментов у ворот «ирисок», именно они атаковали острее и опаснее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Эвертон
0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3021.06.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЮрген Клопп
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Алиссон
2Мэйсон Холгейт
4Виргил ван Дейк
5Майкл Кин
40′
66Трент Александр-Арнолд
12Люка Динь
61′
3Фабинью
23Шеймус Коулман
14Джордан Хендерсон
21Андре Гомеш
10Садио Мане
26Том Дэйвис
32Жоэль Матип
73′
7Ришарлисон
6Деян Ловрен
42Энтони Гордон
60′
7Джеймс Милнер
20′43′
10Гильфи Сигурдссон
12Джо Гомес
9Доминик Калверт-Льюин
90′
8Наби Кейта
65′
27Мойзе Кин
5Джорджиньо Вайналдум
17Алекс Ивоби
88′
9Роберту Фирмину
65′
20Анисиу Калдейра Бернард
27Дивок Ориги
85′
18Такуми Минамино
45′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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