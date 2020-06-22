Зидан заявил, что ему неприятно слышать разговоры о судьях после побед «Реала»

Источник: Reuters

«Реал» в воскресенье победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании. Первый гол мадридцы забили с пенальти, второй был засчитан только после видеопросмотра.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне неприятно, что после наших побед разговоры идут только о судьях, кажется, будто мы ничего не сделали на поле, — сказал Зидан. — Мы выиграли на поле, это была заслуженная победа».

«Реал» вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата страны. «Мы пока ничего не достигли, хотя нам удалось набрать девять очков после перерыва, — отметил французский специалист. — Будет сложно до конца, мы всегда хотим большего. Сегодня можно было увидеть команду, которая желала добиться победы».