Лучший бомбардир в истории «Астаны» забил «Галатасараю» в матче с драматичной развязкой на 105-й минуте

Ганский форвард отличился в гостевом матче 28-го тура турецкой Суперлиги против «Галатасарая». Твумаси получил мяч на фланге, сместился в центр и мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Благодаря этому голу «Газиантеп» сократил счет до 2:3.

Сам матч завершился со счетом 3:3. При этом по ходу игры «Галатасарай» вел 3:1, но упустил преимущество, играя в меньшинстве с 55-й минуты после удаления защитника Ахмета Чалыка.

Развязка в матче наступила на 15-й компенсированной минуте — Александру Максим реализовал пенальти и спас от поражения «Газиантеп», который первым открыл счет в игре. Причем по ходу главный судья после VAR отменил пенальти в ворота «Галатасарая» и гол игрока «Газиантепа».

Для Твумаси этот гол стал шестым за «Газиантеп» в 26 матчах при пяти результативных передачах.