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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» забил «Галатасараю» в матче с драматичной развязкой на 105-й минуте

Экс-нападающий «Астаны» Патрик Твумаси, ныне выступающий за «Газиантеп», забил гол за турецкую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ганский форвард отличился в гостевом матче 28-го тура турецкой Суперлиги против «Галатасарая». Твумаси получил мяч на фланге, сместился в центр и мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Благодаря этому голу «Газиантеп» сократил счет до 2:3.

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Сам матч завершился со счетом 3:3. При этом по ходу игры «Галатасарай» вел 3:1, но упустил преимущество, играя в меньшинстве с 55-й минуты после удаления защитника Ахмета Чалыка.

Развязка в матче наступила на 15-й компенсированной минуте — Александру Максим реализовал пенальти и спас от поражения «Газиантеп», который первым открыл счет в игре. Причем по ходу главный судья после VAR отменил пенальти в ворота «Галатасарая» и гол игрока «Газиантепа».

Для Твумаси этот гол стал шестым за «Газиантеп» в 26 матчах при пяти результативных передачах.

За «Астану» форвард выступал с 2013 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. На его счету 171 матч, 69 мячей и 27 голевых передач.

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