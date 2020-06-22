Лучший бомбардир в истории «Астаны» забил «Галатасараю» в матче с драматичной развязкой на 105-й минуте

Ганский форвард отличился в гостевом матче 28-го тура турецкой Суперлиги против «Галатасарая». Твумаси получил мяч на фланге, сместился в центр и мощно пробил
Сам матч завершился со счетом 3:3. При этом по ходу игры «Галатасарай» вел 3:1, но упустил преимущество, играя в меньшинстве с 55-й минуты после удаления защитника Ахмета Чалыка.
Развязка в матче наступила на 15-й компенсированной минуте — Александру Максим реализовал пенальти и спас от поражения «Газиантеп», который первым открыл счет в игре. Причем по ходу главный судья после VAR отменил пенальти в ворота «Галатасарая» и гол игрока «Газиантепа».
Для Твумаси этот гол стал шестым за «Газиантеп» в 26 матчах при пяти результативных передачах.
За «Астану» форвард выступал с 2013 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. На его счету 171 матч, 69 мячей и 27 голевых передач.