Нападающий «Астаны» отдал первую голевую передачу в европейском клубе

Янга вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Сервета». На 21-й минуте «Лугано» вывел вперед Александр Герндт, которому ассистировал Янга, для которого это первая голевая передача.

На 61-й минуте благодаря автоголу Яо Эложа хозяева смогли отыграться. В итоге матч завершился вничью 1:1. «Серветт» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Лугано» (27) идет седьмым.

28-летний Янга находится в расположении «Лугано» с февраля и успел сыграть за новый клуб только один матч, так как чемпионат Швейцарии после 23 туров был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным Transfermarkt, нападающий арендован до 30 июня.

Права на легионера принадлежат «Астане», с которой у него контракт до 2022 года. В казахстанском клубе он оказался летом 2018-го и сыграл во всех турнирах 64 матча, в которых забил 11 голов (из них десять в чемпионате) и отдал три ассиста.