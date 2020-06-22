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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Астаны» отдал первую голевую передачу в европейском клубе

Форвард сборной Кюрасао и «Астаны» Рангело Янга, выступающий на правах аренды за «Лугано», поучаствовал в голевой атаке швейцарского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Янга вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Сервета». На 21-й минуте «Лугано» вывел вперед Александр Герндт, которому ассистировал Янга, для которого это первая голевая передача.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 61-й минуте благодаря автоголу Яо Эложа хозяева смогли отыграться. В итоге матч завершился вничью 1:1. «Серветт» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Лугано» (27) идет седьмым.

28-летний Янга находится в расположении «Лугано» с февраля и успел сыграть за новый клуб только один матч, так как чемпионат Швейцарии после 23 туров был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным Transfermarkt, нападающий арендован до 30 июня.

Права на легионера принадлежат «Астане», с которой у него контракт до 2022 года. В казахстанском клубе он оказался летом 2018-го и сыграл во всех турнирах 64 матча, в которых забил 11 голов (из них десять в чемпионате) и отдал три ассиста.

Ранее форвард играл за бельгийский «Гент», словацкий «Тренчин», нидерландские «Дордрехт», «Эксельсиор», «Виллем II» и кипрскую «Омонию». За сборную Кюрасао выступает с 2016 года.

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