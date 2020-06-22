В Европе оценили игру казахстанца Жукова после поражения его клуба в группе вылета

Например, Gazetakrakowska.pl оценила игру Жукова на четверку по десятибалльной шкале, отметив, что он постепенно набирает форму, хотя в прошедшей игре ему не хватало точности. Об этом, кстати, свидетельствуют статистические данные, приведенные Wislaportal.pl. Согласно им казахстанец и его одноклубник Лукас Клеменц совершили больше всего потерь — по десять.
Интересно, что некоторые болельщики не разделяют мнение Gazetakrakowska.pl о том, что Жуков набирает форму. Напротив, они считают, что полузащитник находится не в самых лучших кондициях, но, несмотря на это, главный тренер Артур Сковронек почему-то продолжает его ставить в состав.
Другие СМИ отмечают, что «Висла» в целом плохо отыграла. Да и трудно ей было рассчитывать на положительный результат после удаления Николы Кувелича в конце первого тайма при счете 0:1. Также сообщается, что «Ракуву» удалось взять реванш за гостевое поражение от «Вислы» (2:3) в 29-м туре.
Напомним, чемпионат Польши завершится 19 июля матчами 37-го тура. На данный момент «Висла» выступает во второй восьмерке (группа вылета) и занимает после 31 игры 13 место из 16, набрав 35 очков. Последние три команды покинут высшую лигу.
Для 25-летнего Жукова последний матч стал 11-м в составе «Вислы», в расположение которой прибыл в ноябре. До этого, с 2017 по 2019 год, хавбек выступал за «Кайрат». В КПЛ также играл за «Астану». Цвета сборной Казахстана защищает с 2015 года.