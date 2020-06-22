«Ливерпуль» предложил €60 млн за трансфер защитника «Наполи»
«Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.
«Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, английский клуб предложил за футболиста €60 млн, однако неаполитанцы запрашивают за трансфер сенегальца €100 млн. Отмечается, что «Наполи» не намерен идти на уступки
В нынешнем сезоне Кулибали принял участие в 21 матче во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.