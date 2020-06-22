«Ливерпуль» предложил €60 млн за трансфер защитника «Наполи»

По информации издания, английский клуб предложил за футболиста €60 млн, однако неаполитанцы запрашивают за трансфер сенегальца €100 млн. Отмечается, что «Наполи» не намерен идти на уступки из-за падения стоимости игроков во всем мире из-за пандемии коронавируса.