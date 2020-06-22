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12:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Ливерпуль» предложил €60 млн за трансфер защитника «Наполи»

«Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: AP 2020

По информации издания, английский клуб предложил за футболиста €60 млн, однако неаполитанцы запрашивают за трансфер сенегальца €100 млн. Отмечается, что «Наполи» не намерен идти на уступки из-за падения стоимости игроков во всем мире из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Кулибали принял участие в 21 матче во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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