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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб экс-тренера КПЛ ушел от поражения в конце матча с главным конкурентом за чемпионство

«Судува» под руководством экс-тренера КПЛ и молодежной сборной Казахстана Саулюса Ширмялиса потеряла первые очки в чемпионате Литвы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В пятом туре мариямпольский клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с основным конкурентом в борьбе за чемпионский титул «Жальгирисом».

Счет на 36-й минуте открыли гости усилиями Марко Карамарко. На это хозяева ответили точным ударом Томаса Саламона на 90+5-й минуте, которому сделал скидку экс-защитник павлодарского «Иртыша» Семир Керла.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем матче также сыграл бывший нападающий карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич.

Несмотря на первую осечку в чемпионате, «Судува», набрав 13 очков, сохранила лидерство в турнирной таблице. «Жальгирис» с отставанием на три балла расположился на втором месте из шести.

Отметим, что 64-летний Ширмялис в Казахстане возглавлял не только молодежную сборную, но и клубы КПЛ — уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017).

«Судуву» он принял 23 мая, заменив на новом посту 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 54-летний казахстанец Владимир Чебурин, при нем она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

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