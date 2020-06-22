Клуб экс-тренера КПЛ ушел от поражения в конце матча с главным конкурентом за чемпионство
«Судува» под руководством
«Судува» под руководством
В пятом туре мариямпольский клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с основным конкурентом в борьбе за чемпионский титул «Жальгирисом».
Счет на 36-й минуте открыли гости усилиями Марко Карамарко. На это хозяева ответили точным ударом Томаса Саламона на 90+5-й минуте, которому сделал скидку
В прошедшем матче также сыграл бывший нападающий карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич.
Несмотря на первую осечку в чемпионате, «Судува», набрав 13 очков, сохранила лидерство в турнирной таблице. «Жальгирис» с отставанием на три балла расположился на втором месте из шести.
Отметим, что 64-летний Ширмялис в Казахстане возглавлял не только молодежную сборную, но и клубы КПЛ — уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017).
«Судуву» он принял 23 мая, заменив на новом посту 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 54-летний казахстанец Владимир Чебурин, при нем она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.