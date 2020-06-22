Клуб экс-тренера КПЛ ушел от поражения в конце матча с главным конкурентом за чемпионство

В пятом туре мариямпольский клуб на своем поле сыграл вничью 1:1 с основным конкурентом в борьбе за чемпионский титул «Жальгирисом».

Счет на 36-й минуте открыли гости усилиями Марко Карамарко. На это хозяева ответили точным ударом Томаса Саламона на 90+5-й минуте, которому сделал скидку экс-защитник павлодарского «Иртыша» Семир Керла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gzCV3FiltCY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем матче также сыграл бывший нападающий карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич.

Несмотря на первую осечку в чемпионате, «Судува», набрав 13 очков, сохранила лидерство в турнирной таблице. «Жальгирис» с отставанием на три балла расположился на втором месте из шести.

Отметим, что 64-летний Ширмялис в Казахстане возглавлял не только молодежную сборную, но и клубы КПЛ — уральский «Акжайык» (2011−2012), шымкентский «Ордабасы» (2014) и карагандинский «Шахтер» (2017).