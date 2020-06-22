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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила судьбу футболистов после снятия команды с первой лиги

В связи со снятием команды «Астана-Жас» с первенства Казахстана по футболу среди клубов первой лиги шесть футболистов команды были переведены в команду второй лиги.

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В новом сезоне за «Астана М» будут выступать защитники Самат Мажит (2000 гр), Алим Кайрлы (2000), Санжар Шураханов (2001), Рахат Маратов (2001), Бауыржан Ахаев (2001), а также полузащитник Мейрамбек Калмырза (2002). Все шестеро являются воспитанниками футбольного центра клуба.

Также два игрока «Астана-Жас» продолжат подготовку к возобновлению сезона в основном составе — речь идет об еще двух уроженцах Нур-Султана полузащитнике Мади Жакипбаеве и нападающем Станиславе Басманове.

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Остальные футболисты, которые готовились к сезону в составе команды будут отданы в аренду для получения необходимой игровой практики в клубы первой и второй лиг, после чего вновь вернутся в расположение столичного клуба. Исключение составил лишь 17-летний голкипер Станислав Курьян, который продолжит свое футбольное обучение в составе команды футбольного центра.

Клуб сделал все возможное, чтобы сохранить футболистов для клуба, ряду игроков было предложено отправиться в аренду до конца сезона. Клуб ценит своих футболистов, поэтому постарался выйти из этой сложной ситуации с наименьшими потерями, как для себя, так и для игроков. Клуб надеется, что и футболисты Первой лиги, и те молодые футболисты, которые ушли в аренду еще в начале сезона (Прокопенко «Актобе», Каримов, Сагнаев (оба — «Каспий», Каиркенов, Скворцов (оба — «Атырау»), вернутся еще более сильными и зрелыми игроками, способными конкурировать за место в составе.

Стоит отметить, что команда «Астана М» полностью собрана из числа воспитанников футбольного центра клуба, в котором на бесплатной основе тренируются более 350 юношей и девочек в возрасте от 10 до 18 лет.

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