Игорь Кузьменок признан лучшим игроком 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

По ходу домашнего поединка с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (2:2) футболисты «Ислочи» дважды уступали — 0:1 и 0:2, но оба раза результат сравнивал 29-летний Игорь Кузьменок.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван защитник «Городеи» Кирилл Павлючек. До этого лучшими признавались Зоран Марушич («Неман», Гродно), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 30 очков, на четыре балла меньше у футболистов «Шахтера», брестское «Динамо» имеет 25 очков. Список лучших бомбардиров турнира возглавляют Виталий Лисакович («Шахтер»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Гегам Кадимян («Неман»), Ион Николаеску («Витебск») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.