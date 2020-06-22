Пять футболистов «Црвены Звезды» заразились коронавирусом
ТАСС, 22 июня. Пять игроков сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 22 июня. Пять игроков сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает
Заразились Марко Гобельич, Негос Петрович, Душан Йованчич, Марко Конатар и Бранко Йовичич. Игроки чувствуют себя хорошо, некоторые не имеют симптомов, все пятеро находятся на карантине и регулярно связываются с медицинским штабом команды. Перед матчем заключительного тура чемпионата Сербии некоторые игроки почувствовали недомогание и не были допущены к игре. В случае получения отрицательных тестов они смогут начать подготовку к следующему сезону.
20 июня состоялся последний тур чемпионата Сербии, всего после возобновления было проведено четыре тура, «Црвена Звезда» стала чемпионом. Также команда провела два матча в Кубке Сербии, включая полуфинальную встречу против «Партизана» (0:1). Матчи чемпионата и кубка страны проходили со зрителями.