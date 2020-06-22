Пять футболистов «Црвены Звезды» заразились коронавирусом

Заразились Марко Гобельич, Негос Петрович, Душан Йованчич, Марко Конатар и Бранко Йовичич. Игроки чувствуют себя хорошо, некоторые не имеют симптомов, все пятеро находятся на карантине и регулярно связываются с медицинским штабом команды. Перед матчем заключительного тура чемпионата Сербии некоторые игроки почувствовали недомогание и не были допущены к игре. В случае получения отрицательных тестов они смогут начать подготовку к следующему сезону.