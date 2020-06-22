Экс-тренер «Кайрата» подписал контракт с клубом из высшей лиги Нидерландов
Австрийский тренер вратарей Саша Март после ухода из «Кайрата» продолжит карьеру в нидерландском «Гронингене», сообщает официальный сайт клуба.
Австрийский тренер вратарей Саша Март после ухода из «Кайрата» продолжит карьеру в нидерландском «Гронингене», сообщает официальный сайт клуба.
27-летний специалист подписал двухлетний контракт. В его обязанности входит не только работа с вратарями, но и поиск новых голкиперов. В прошедшем сезоне «Гронинген» занял девятое место в чемпионате — турнир завершился досрочно в марте
«Саша молод и амбициозен. Он уже успел поработать за границей, где приобрел ценный опыт. Мы очень рады, что он усилил наш штаб», — прокомментировал подписание Марта технический директор «Гронингена»
В «Кайрате» Март работал в сезоне-2019. До этого он на родине входил в штабы «Адмиры Ваккер» из бундеслиги и резервной команды «Зальцбурга». У специалиста есть тренерская лицензия А от УЕФА.