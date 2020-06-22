Бывший тренер сборной Казахстана потерпел первое поражение с новым клубом

Подопечные Кумыкова на своем поле уступили «Металлургу» из города Бекабад — 0:2. В составе победителей дубль оформил Станислав Андреев (36-я минута и 45+2-я). Последний мяч он забил с пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2cZot6kHrQA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Андижан» с двумя очками расположился на 12 месте из 14, тогда как «Металлург» с отрывом на восемь баллов оказался на четвертой позиции.

Отметим, что это был второй матч для Кумыкова на тренерском посту «Андижана», который он возглавил 27 мая. В Узбекистане 57-летний россиянин также тренировал «Машъал», «Насаф» и АГМК.