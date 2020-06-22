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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер сборной Казахстана потерпел первое поражение с новым клубом

«Андижан» под руководством нового главного тренера Виктора Кумыкова потерпел поражение в пятом туре чемпионата Узбекистана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Кумыкова на своем поле уступили «Металлургу» из города Бекабад — 0:2. В составе победителей дубль оформил Станислав Андреев (36-я минута и 45+2-я). Последний мяч он забил с пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Андижан» с двумя очками расположился на 12 месте из 14, тогда как «Металлург» с отрывом на восемь баллов оказался на четвертой позиции.

Отметим, что это был второй матч для Кумыкова на тренерском посту «Андижана», который он возглавил 27 мая. В Узбекистане 57-летний россиянин также тренировал «Машъал», «Насаф» и АГМК.

Казахстанским болельщикам известен по работе в «Есиле», «Елимае», «Кайсаре», «Шахтере», «Ордабасы» и «Атырау». С карагандинским клубом дважды становился чемпионом КПЛ в 2011 и 2012 годах, а в 2013-м завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в период 2014—2015 годов входил в тренерский штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана.

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