Алекс Фергюсон посоветовал турецкому гранду экс-тренера «Кайрата»

Кандидатуру Грегори президенту стамбульского клуба Алли Кочу посоветовал подписать легендарный шотландец Алекс Фергюсон. При этом Коч отказался от кандидатуры 66-летнего англичанина в силу его возраста и отсутствия трофеев.
В «Кайрате» Грегори работал в 2011 году — клуб тогда вылетел в первую лигу, но остался в
В мае сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить болгарин Станимир Стойлов, который играл за стамбульцев в качестве футболиста, а ранее работал в «Астане» и сборной Казахстана. Постоянного тренера многократный чемпион Турции ищет с 3 марта, когда расстался с Эрсуном Яналом.