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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Алекс Фергюсон посоветовал турецкому гранду экс-тренера «Кайрата»

Клуб ищет тренера с 3 марта.
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Источник: РИА "Новости"

Экс-тренер «Кайрата» Джон Грегори мог возглавить турецкий «Фенербахче», сообщает Fotosport.

Кандидатуру Грегори президенту стамбульского клуба Алли Кочу посоветовал подписать легендарный шотландец Алекс Фергюсон. При этом Коч отказался от кандидатуры 66-летнего англичанина в силу его возраста и отсутствия трофеев.

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В «Кайрате» Грегори работал в 2011 году — клуб тогда вылетел в первую лигу, но остался в премьер-лиге решением Казахстанской федерации футбола. Наибольшую известность тренер получил по работе на родине в «Астон Вилле», «Дерби Каунти» и «Куинз Парк Рейнджерсе». За рубежом Грегори возглавлял израильские «Маккаби Ахи» и «Ашдод», а с 2017 по 2019 — индийский «Ченнай», с которым стал чемпионом.

В мае сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить болгарин Станимир Стойлов, который играл за стамбульцев в качестве футболиста, а ранее работал в «Астане» и сборной Казахстана. Постоянного тренера многократный чемпион Турции ищет с 3 марта, когда расстался с Эрсуном Яналом.

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