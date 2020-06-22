Клубы казахстанцев стали худшими по голам в чемпионате Латвии

Клубы казахстанцев из чемпионата Латвии Самата Сарсенова и Рамазана Оразова после двух туров являются худшими в лиге по результативности. Пока «Валмиера» и «Даугавпилс» остаются без забитых мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба клуба потерпели поражение во втором туре. «Валмиера», за которую выступает Сарсенов, на своем поле уступила РФШ с разгромным счетом 0:4. Один из голов у гостей — на счету
Сарсенов вышел на замену в начале второго тайма и отметился предупреждением. Для него это второй матч в чемпионате. 23-летний футболист, выступавший в Казахстане за «Кайрат» и «Тараз», пополнил ряды «Валмиеры» в феврале 2020 года.
«Даугавпилс», куда в конце мая перешел другой
Оразов не принимал участия в матче и отсутствовал в заявке. Ранее стало известно, что он пока не присоединился к клубу.