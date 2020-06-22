Клубы казахстанцев стали худшими по голам в чемпионате Латвии

Клубы казахстанцев из чемпионата Латвии Самата Сарсенова и Рамазана Оразова после двух туров являются худшими в лиге по результативности. Пока «Валмиера» и «Даугавпилс» остаются без забитых мячей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба клуба потерпели поражение во втором туре. «Валмиера», за которую выступает Сарсенов, на своем поле уступила РФШ с разгромным счетом 0:4. Один из голов у гостей — на счету экс-игрока «Тобола» и «Актобе» Томаша Шимковича. У «Валмиеры» после двух туров шесть пропущенных мячей. Это худшие показатели в лиге.

Сарсенов вышел на замену в начале второго тайма и отметился предупреждением. Для него это второй матч в чемпионате. 23-летний футболист, выступавший в Казахстане за «Кайрат» и «Тараз», пополнил ряды «Валмиеры» в феврале 2020 года.

«Даугавпилс», куда в конце мая перешел другой экс-кайратовец Оразов, во втором туре уступил на выезде «Елгаве» — 0:1. Для «Даугавпилса» это также второе поражение. После двух туров у клуба три пропущенных мяча и ноль забитых.