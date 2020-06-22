Игрок «Арсенала» переболел коронавирусом перед возобновлением АПЛ
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Один из футболистов лондонского «Арсенала» переболел коронавирусом незадолго до возобновления чемпионата Англии, сообщает Goal.com.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Один из футболистов лондонского «Арсенала» переболел коронавирусом незадолго до возобновления чемпионата Англии, сообщает Goal.com.
«Арсенал» в первом после возобновления чемпионата Англии матче уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. По информации Goal.com, подготовку лондонцев к игре затруднило то, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, после чего еще двое футболистов были отправлены на карантин.
Сообщается, что после завершения 7-дневного карантина тесты всех троих игроков оказались отрицательными. Имена футболистов не называются.
|Хосеп Гвардьола
|Микель Артета
|Рахим Стерлинг
|45+2′
|Кевин Де Брейне
|51′
|Фил Фоуден
|90+1′
|31
|Эдерсон
|1
|Бернд Лено
|2
|Кайл Уокер
|2
|Эктор Бельерин
|22
|Бенжамен Менди
|3
|Киран Тирни
76′
|50
|Эрик Гарсия
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Илкай Гюндоган
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Рахим Стерлинг
|77
|Букайо Сака
|14
|Эмерик Ляпорт
70′
|22
|Пабло Мари
24′
|16
|Родриго Эрнандес
79′
|23
|Давид Луиз
49′
|17
|Кевин Де Брейне
70′
|28
|Джозеф Уиллок
67′
|25
|Фернандинью
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|21
|Давид Сильва
65′
|29
|Маттео Гендузи
67′
|47
|Фил Фоуден
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Габриэл Жезус
80′
|34
|Гранит Джака
8′
|10
|Серхио Агуэро
|8
|Дани Себальос
|26
|Рияд Махрез
65′
|30
|Эдвард Нкетиа
67′
|20
|Бернарду Силва
|24
|Рис Нелсон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|12
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)