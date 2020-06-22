Игрок «Арсенала» переболел коронавирусом перед возобновлением АПЛ

«Арсенал» в первом после возобновления чемпионата Англии матче уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. По информации Goal.com, подготовку лондонцев к игре затруднило то, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, после чего еще двое футболистов были отправлены на карантин.