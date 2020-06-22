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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Арсенала» переболел коронавирусом перед возобновлением АПЛ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Один из футболистов лондонского «Арсенала» переболел коронавирусом незадолго до возобновления чемпионата Англии, сообщает Goal.com.

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«Арсенал» в первом после возобновления чемпионата Англии матче уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. По информации Goal.com, подготовку лондонцев к игре затруднило то, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, после чего еще двое футболистов были отправлены на карантин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что после завершения 7-дневного карантина тесты всех троих игроков оказались отрицательными. Имена футболистов не называются.

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Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМикель Артета
Голы
Рахим Стерлинг45+2′
Кевин Де Брейне51′
Фил Фоуден90+1′
Составы команд
31Эдерсон
1Бернд Лено
2Кайл Уокер
2Эктор Бельерин
22Бенжамен Менди
3Киран Тирни
76′
50Эрик Гарсия
20Шкодран Мустафи
8Илкай Гюндоган
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Рахим Стерлинг
77Букайо Сака
14Эмерик Ляпорт
70′
22Пабло Мари
24′
16Родриго Эрнандес
79′
23Давид Луиз
49′
17Кевин Де Брейне
70′
28Джозеф Уиллок
67′
25Фернандинью
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
21Давид Сильва
65′
29Маттео Гендузи
67′
47Фил Фоуден
9Александр Ляказетт
9Габриэл Жезус
80′
34Гранит Джака
8′
10Серхио Агуэро
8Дани Себальос
26Рияд Махрез
65′
30Эдвард Нкетиа
67′
20Бернарду Силва
24Рис Нелсон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
12Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы7
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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