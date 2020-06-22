Защитник с опытом игры в Казахстане нашел новый клуб до конца сезона
Украинский футболист Василий Билый нашел новый клуб после ухода из «Алтая», передает корреспондент Vesti.kz.
Украинский футболист Василий Билый нашел новый клуб после ухода из «Алтая», передает корреспондент Vesti.kz.
30-летний защитник подписал контракт до 31 июля с представителем украинской первой лиги «Оболонь-Бровар», который с 37 очками после 19 туров занимает пятое место из 16. Хотя изначально предполагалось, что он продолжит карьеру в украинской команде второй лиги «Нива».
Интересно, что за «Оболонь-Бровар» выступает бывший 32-летний игрок павлодарского «Иртыша» Ринар Валеев, забивший один гол и отдавший два ассиста в 13 матчах КПЛ-2014.
В прошлом сезоне за «Алтай», финишировавший четвертым в первой лиге Казахстана, Билый провел 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. За свою карьеру он также поиграл за украинские клубы «Львов», «Скала», «Единство», «Нива», «Сталь», «Нефтяник», «Верес» и «Движение».
Сезон в первой лиге Украины возобновится 24 июня июня матчами 20-го тура.