Защитник с опытом игры в Казахстане нашел новый клуб до конца сезона

30-летний защитник подписал контракт до 31 июля с представителем украинской первой лиги «Оболонь-Бровар», который с 37 очками после 19 туров занимает пятое место из 16. Хотя изначально предполагалось, что он продолжит карьеру в украинской команде второй лиги «Нива».

Интересно, что за «Оболонь-Бровар» выступает бывший 32-летний игрок павлодарского «Иртыша» Ринар Валеев, забивший один гол и отдавший два ассиста в 13 матчах КПЛ-2014.

В прошлом сезоне за «Алтай», финишировавший четвертым в первой лиге Казахстана, Билый провел 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. За свою карьеру он также поиграл за украинские клубы «Львов», «Скала», «Единство», «Нива», «Сталь», «Нефтяник», «Верес» и «Движение».