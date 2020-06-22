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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник с опытом игры в Казахстане нашел новый клуб до конца сезона

Украинский футболист Василий Билый нашел новый клуб после ухода из «Алтая», передает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний защитник подписал контракт до 31 июля с представителем украинской первой лиги «Оболонь-Бровар», который с 37 очками после 19 туров занимает пятое место из 16. Хотя изначально предполагалось, что он продолжит карьеру в украинской команде второй лиги «Нива».

Интересно, что за «Оболонь-Бровар» выступает бывший 32-летний игрок павлодарского «Иртыша» Ринар Валеев, забивший один гол и отдавший два ассиста в 13 матчах КПЛ-2014.

В прошлом сезоне за «Алтай», финишировавший четвертым в первой лиге Казахстана, Билый провел 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. За свою карьеру он также поиграл за украинские клубы «Львов», «Скала», «Единство», «Нива», «Сталь», «Нефтяник», «Верес» и «Движение».

Сезон в первой лиге Украины возобновится 24 июня июня матчами 20-го тура.

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