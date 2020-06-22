Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

Источник: AFP 2020

Тестирование, которое проводилось с 17 по 21 июня, прошли 1829 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается.

Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было десятым по счету, всего было проведено 12 057 тестов, 18 дали положительный результат.