«Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем до конца сезона

Источник: AFP 2020

Помимо 38-летнего Ибрагимовича соглашения до конца сезона будут продлены с остальными игроками, у кого они также истекают 30 июня: Лукасом Бильей, Джакомо Бонавентурой, Симоном Кьяером, Алексисос Салемакерсом и Асмиром Беговичем.

«Все контракт будут продлены, игроки находятся не в лучшей форме, но сосредоточены на чемпионате. Ибрагимович — чемпион, вместе с ним команда прибавила, но сразу по окончании сезона нам надо будет обсудить с ним ситуацию», — сказал Массара.

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков

В текущем сезоне швед провел 10 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее нападающий уже выступал в составе «Милана» с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.