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21:54 (мск), источник: ТАСС

«Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем до конца сезона

ТАСС, 22 июня. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович продлит контракт до конца сезона. Об этом заявил спортивный директор «Милана» Фредерик Массара, комментарий которого приводит портал Milan News со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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Источник: AFP 2020

Помимо 38-летнего Ибрагимовича соглашения до конца сезона будут продлены с остальными игроками, у кого они также истекают 30 июня: Лукасом Бильей, Джакомо Бонавентурой, Симоном Кьяером, Алексисос Салемакерсом и Асмиром Беговичем.

«Все контракт будут продлены, игроки находятся не в лучшей форме, но сосредоточены на чемпионате. Ибрагимович — чемпион, вместе с ним команда прибавила, но сразу по окончании сезона нам надо будет обсудить с ним ситуацию», — сказал Массара.

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Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков

В текущем сезоне швед провел 10 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее нападающий уже выступал в составе «Милана» с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Чемпионат Италии был возобновлен 20 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Последний тур запланирован на 2 августа.

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