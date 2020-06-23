Дубли Мареза и Фодена помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

Источник: AFP 2020

Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 — с пенальти) и Давид Сильва (51).

Игроки команд провели матч в футболках «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.

По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером «White Lives Matter». Пресс-служба «Бёрнли» уже опубликовала заявление, в котором осудила действия тех, кто несет ответственность за акцию. Также клуб пообещал сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности исполнителей с целью пожизненно запретить им посещение матчей.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. «Бёрнли» идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует «Ливерпуль», подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре «Манчестер Сити» 25 июня в гостях сыграет с «Челси», а «Бёрнли» в этот же день дома примет «Уотфорд».