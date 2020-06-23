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00:38 (мск), источник: ТАСС

Дубли Мареза и Фодена помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ

ТАСС, 23 июня. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Бёрнли» в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0.

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Источник: AFP 2020

Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 — с пенальти) и Давид Сильва (51).

Игроки команд провели матч в футболках «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.

По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером «White Lives Matter». Пресс-служба «Бёрнли» уже опубликовала заявление, в котором осудила действия тех, кто несет ответственность за акцию. Также клуб пообещал сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности исполнителей с целью пожизненно запретить им посещение матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. «Бёрнли» идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует «Ливерпуль», подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре «Манчестер Сити» 25 июня в гостях сыграет с «Челси», а «Бёрнли» в этот же день дома примет «Уотфорд».

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился с 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

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Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 3:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 3022.06.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаШон Дайч
Голы
Фил Фоуден22′
Рияд Махрез43′
Рияд Махрез45+3′
Давид Сильва51′
Фил Фоуден63′
Составы команд
31Эдерсон
1Ник Поуп
11Александр Зинченко
2Мэттью Лоутон
27Жоау Канселу
62′
3Чарли Тэйлор
30Николас Отаменди
5Джеймс Тарковски
16Родриго Эрнандес
6Бен Ми
21Давид Сильва
4Джек Корк
20Бернарду Силва
8Джош Браунхил
43′
25Фернандинью
61′
18Эшли Уэствуд
14Эмерик Ляпорт
11Дуайт Макнейл
47Фил Фоуден
79′
19Джей Родригес
60′
19Лерой Сане
23Эрик Питерс
10Серхио Агуэро
45′
27Матей Выдра
88′
9Габриэл Жезус
33Макс Томпсон
26Рияд Махрез
61′
17Кевин Де Брейне
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)2
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
8Фолы6
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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