Дубли Мареза и Фодена помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» в матче АПЛ
ТАСС, 23 июня. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Бёрнли» в домашнем матче 30-го тура Английской
ТАСС, 23 июня. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Бёрнли» в домашнем матче 30-го тура Английской
Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 — с пенальти) и Давид Сильва (51).
Игроки команд провели матч в футболках «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.
По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером «White Lives Matter».
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. «Бёрнли» идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует «Ливерпуль», подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре «Манчестер Сити» 25 июня в гостях сыграет с «Челси», а «Бёрнли» в этот же день дома примет «Уотфорд».
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился с 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|Хосеп Гвардьола
|Шон Дайч
|Фил Фоуден
|22′
|Рияд Махрез
|43′
|Рияд Махрез
|45+3′
|Давид Сильва
|51′
|Фил Фоуден
|63′
|31
|Эдерсон
|1
|Ник Поуп
|11
|Александр Зинченко
|2
|Мэттью Лоутон
|27
|Жоау Канселу
62′
|3
|Чарли Тэйлор
|30
|Николас Отаменди
|5
|Джеймс Тарковски
|16
|Родриго Эрнандес
|6
|Бен Ми
|21
|Давид Сильва
|4
|Джек Корк
|20
|Бернарду Силва
|8
|Джош Браунхил
43′
|25
|Фернандинью
61′
|18
|Эшли Уэствуд
|14
|Эмерик Ляпорт
|11
|Дуайт Макнейл
|47
|Фил Фоуден
79′
|19
|Джей Родригес
60′
|19
|Лерой Сане
|23
|Эрик Питерс
|10
|Серхио Агуэро
45′
|27
|Матей Выдра
88′
|9
|Габриэл Жезус
|33
|Макс Томпсон
|26
|Рияд Махрез
61′
|17
|Кевин Де Брейне
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|2
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)