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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» посмотрело 5,5 млн зрителей, что является рекордом для Англии

Встреча 30-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем» (0:0) привлекла внимание рекордного количества зрителей в Англии, сообщает журналист Associated Press Роб Харрис в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

В частности, на пике трансляцию матча на телеканалах Sky смотрело около 5,5 млн жителей Великобритании, а в среднем — 5 млн, что является рекордными показателями показов футбольных матчей в стране. Сообщается, что более половины зрителей являлись обладателями платной подписки — около 3,1 млн человек, а ещё 1,9 млн были подключены посредством общедоступного эфира.

Предыдущий рекорд в Великобритании был зафиксирован в манчестерском дерби, состоявшемся в 2012 году. Тогда на пике было зафиксировано 4,4 млн зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Эвертон
0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 3021.06.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЮрген Клопп
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Алиссон
2Мэйсон Холгейт
4Виргил ван Дейк
5Майкл Кин
40′
66Трент Александр-Арнолд
12Люка Динь
61′
3Фабинью
23Шеймус Коулман
14Джордан Хендерсон
21Андре Гомеш
10Садио Мане
26Том Дэйвис
32Жоэль Матип
73′
7Ришарлисон
6Деян Ловрен
42Энтони Гордон
60′
7Джеймс Милнер
20′43′
10Гильфи Сигурдссон
12Джо Гомес
9Доминик Калверт-Льюин
90′
8Наби Кейта
65′
27Мойзе Кин
5Джорджиньо Вайналдум
17Алекс Ивоби
88′
9Роберту Фирмину
65′
20Анисиу Калдейра Бернард
27Дивок Ориги
85′
18Такуми Минамино
45′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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