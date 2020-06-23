Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» посмотрело 5,5 млн зрителей, что является рекордом для Англии
Встреча 30-го тура английской
Встреча 30-го тура английской
В частности, на пике трансляцию матча на телеканалах Sky смотрело около 5,5 млн жителей Великобритании, а в среднем — 5 млн, что является рекордными показателями показов футбольных матчей в стране. Сообщается, что более половины зрителей являлись обладателями платной подписки — около 3,1 млн человек, а ещё 1,9 млн были подключены посредством общедоступного эфира.
Предыдущий рекорд в Великобритании был зафиксирован в манчестерском дерби, состоявшемся в 2012 году. Тогда на пике было зафиксировано 4,4 млн зрителей.
|Карло Анчелотти
|Юрген Клопп
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Алиссон
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Майкл Кин
40′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|12
|Люка Динь
61′
|3
|Фабинью
|23
|Шеймус Коулман
|14
|Джордан Хендерсон
|21
|Андре Гомеш
|10
|Садио Мане
|26
|Том Дэйвис
|32
|Жоэль Матип
73′
|7
|Ришарлисон
|6
|Деян Ловрен
|42
|Энтони Гордон
60′
|7
|Джеймс Милнер
20′43′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|12
|Джо Гомес
|9
|Доминик Калверт-Льюин
90′
|8
|Наби Кейта
65′
|27
|Мойзе Кин
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|17
|Алекс Ивоби
88′
|9
|Роберту Фирмину
65′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|27
|Дивок Ориги
85′
|18
|Такуми Минамино
45′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)