Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» посмотрело 5,5 млн зрителей, что является рекордом для Англии

В частности, на пике трансляцию матча на телеканалах Sky смотрело около 5,5 млн жителей Великобритании, а в среднем — 5 млн, что является рекордными показателями показов футбольных матчей в стране. Сообщается, что более половины зрителей являлись обладателями платной подписки — около 3,1 млн человек, а ещё 1,9 млн были подключены посредством общедоступного эфира.