В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы

Источник: AP 2020

Главной целью проекта является частичное возвращение болельщиков на стадионы. Для этого им будет необходимо проходить обязательную процедуру регистрации для посещения матчей. Непосредственно на самих матчах болельщиков будут запускать на стадионы небольшими разделёнными группами, предварительно замеряя у людей температуру. Человеку будет отказано в проходе на стадион, если показания температуры превысят 37,5 градуса.

Болельщики будут обязаны находиться на стадионе в маске, при этом перед матчем стюарды будут выдавать им по две бутылки воды.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас несколько раз выразил надежду, что ограниченное число болельщиков может быть допущено к играм до того, как испанский сезон завершится 19 июля. Однако окончательное решение остаётся за правительством.

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«Через 10 или 15 дней у нас будет соглашение с правительством о возвращении болельщиков на стадионы. Очевидно, это будет не весь стадион, и если бы мы могли заполнить 10 или 15 процентов стадионов к концу сезона, мы были бы очень счастливы», — сказал Тебас.