«Реал» недоволен расписанием ла лиги. У «Барселоны» в два раза больше отдыха между 33-м и 34-м турами
«Реал» выразил недовольство календарем на ближайшие туры чемпионата Испании, сообщает As.
«Реал» выразил недовольство календарем на ближайшие туры чемпионата Испании, сообщает As.
В клубе считают несправедливым расписание матчей в 33-м и 34-м турах.
«Реал» недоволен тем фактом, что у команды будет на 56 часов меньше для восстановления, чем у «Барселоны»: 62 часа у мадридцев и 118 у каталонцев.
В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля.
В 34-м туре «Реал» днем 5 июля сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Барселона» поздним вечером того же дня на выезде встретится с «Вильярреалом».
«Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» по дополнительным показателям.