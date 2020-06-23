«Реал» недоволен расписанием ла лиги. У «Барселоны» в два раза больше отдыха между 33-м и 34-м турами

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В клубе считают несправедливым расписание матчей в 33-м и 34-м турах.

«Реал» недоволен тем фактом, что у команды будет на 56 часов меньше для восстановления, чем у «Барселоны»: 62 часа у мадридцев и 118 у каталонцев.

В 33-м туре «Барселона» сыграет с «Атлетико» 30 июня, а «Реал» примет «Хетафе» 2 июля.

В 34-м туре «Реал» днем 5 июля сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Барселона» поздним вечером того же дня на выезде встретится с «Вильярреалом».

«Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» по дополнительным показателям.