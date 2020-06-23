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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду установил рекорд серии А по голам среди португальцев

«Болонья» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии проиграла «Ювентусу» — 0:2.

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Один из голов забил Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Он стал лучшим португальским бомбардиром в истории серии А. В его активе 43 гола.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» превзошел результат Руя Кошты. Он провел 15 лет в Италии, играя за «Фиорентину» и «Милан».

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. В текущем сезоне на счету 35-летнего португальца в 35 матчах 26 голов и 4 результативные передачи.

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