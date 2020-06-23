Игроки «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба
Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба клуба, сообщает TV3.
Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба клуба, сообщает TV3.
По данным источника, хавбек
Отмечается, что ранее подобная ситуация возникла с защитником Самуэлем Юмтити и форвардом Усманом Дембеле. Футболисты предпочли пройти лечение в Катаре, нежели восстанавливаться под наблюдением врачей «Барселоны».
Сегодня, 23 июня, «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.