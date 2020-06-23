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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба

Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба клуба, сообщает TV3.

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Источник: Reuters

По данным источника, хавбек сине-гранатовых Френки де Йонг, который недавно получил травму камбаловидной мышцы, намерен восстанавливаться после повреждения в Нидерландах, так как сначала врачи каталонского клуба поставили ему неправильный диагноз. Из-за травмы полузащитник может пропустить остаток сезона.

Отмечается, что ранее подобная ситуация возникла с защитником Самуэлем Юмтити и форвардом Усманом Дембеле. Футболисты предпочли пройти лечение в Катаре, нежели восстанавливаться под наблюдением врачей «Барселоны».

Сегодня, 23 июня, «Барселона» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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