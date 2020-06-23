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12:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Агуэро повреждение мениска, ему предстоит операция

Отец нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Леонель дел Кастильо рассказал о степени сложности травмы сына.

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Источник: AP 2020

Аргентинец заработал повреждение колена в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (5:0).

— Совсем недавно говорил с Серхио, — цитирует Marca отца форварда «Ман Сити». — У него уже были проблемы с коленом на прошлой неделе, еще до матча. У Серхио травма мениска. В ближайшие дни врачи оценят, что именно с ним произошло, но уже в четверг-пятницу он должен прилететь в Барселону на операцию, как в 2018 году, когда он получал аналогичную травму колена.

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