У Агуэро повреждение мениска, ему предстоит операция

— Совсем недавно говорил с Серхио, — цитирует Marca отца форварда «Ман Сити». — У него уже были проблемы с коленом на прошлой неделе, еще до матча. У Серхио травма мениска. В ближайшие дни врачи оценят, что именно с ним произошло, но уже в четверг-пятницу он должен прилететь в Барселону на операцию, как в 2018 году, когда он получал аналогичную травму колена.