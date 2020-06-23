Нападающий с ценником в 1,6 миллиона евро покинул «Астану»

Уже на этой неделе футболист сборной ДР Конго пройдет медобследование во французском клубе. К тренировкам команда приступит в конце июня или начале июля.

Ранее Мубеле заявлял, что не намерен выступать за «Тулузу», если клуб покинет высший дивизион. Но, несмотря на последнее место в турнирной таблице, команда сохранила место в Лиге 1 по решению высшего административного суда Франции.

За «Астану» Мубеле провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Игрок пропустил немалое количество игр из-за травм, а также не смог помочь казахстанской команде на старте нынешнего сезона. Его трансферная стоимость за год, проведенный в «Астане», снизилась на 900 тысяч евро — сейчас игрок оценивается в 1,6 миллиона евро.