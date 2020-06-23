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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Возобновление чемпионата Казахстана по футболу перенесено?

По неподтвержденной информации, сегодня, 23 июня, было подписано поручение о переносе начала проведения официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

«Комитет по делам спорта и физической культуры на основании поручения руководства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщает, что в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, начало проведения всех республиканских соревнований, в том числе официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан проводимых на территории РК, переносится с 1 июля 2020 года на 1 августа 2020 года», — гласит письмо, подписанное председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Сериком Сапиевым.

Однако через некоторое время KazFootball.kz удалил данную новость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Vesti.kz обратились в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан за разъяснением данной ситуации.

Напомним, ранее ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления премьер-лиги. Выполнение обязательных условий для клубов позволит возобновить турнир с 1 июля.

Запрет на празднование голов и другие правила. Как теперь будет проходить чемпионат Казахстана по футболу.

На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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