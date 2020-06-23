Возобновление чемпионата Казахстана по футболу перенесено?

Источник: Reuters

«Комитет по делам спорта и физической культуры на основании поручения руководства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщает, что в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, начало проведения всех республиканских соревнований, в том числе официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан проводимых на территории РК, переносится с 1 июля 2020 года на 1 августа 2020 года», — гласит письмо, подписанное председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Сериком Сапиевым.

Однако через некоторое время KazFootball.kz удалил данную новость.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b32dce852afb55da0871" data-vnd="b32dce852afb55da0871" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b32dce852afb55da0871" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Vesti.kz обратились в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан за разъяснением данной ситуации.

Напомним, ранее ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления премьер-лиги. Выполнение обязательных условий для клубов позволит возобновить турнир с 1 июля.

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