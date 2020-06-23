Возобновление чемпионата Казахстана по футболу перенесено?
По неподтвержденной информации, сегодня, 23 июня, было подписано поручение о переносе начала проведения официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан, сообщает KazFootball.kz.
По неподтвержденной информации, сегодня, 23 июня, было подписано поручение о переносе начала проведения официальных чемпионатов и кубков Республики Казахстан, сообщает KazFootball.kz.
«Комитет по делам спорта и физической культуры на основании поручения руководства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщает, что в связи с ухудшающейся
Однако через некоторое время KazFootball.kz удалил данную новость.
Vesti.kz обратились в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан за разъяснением данной ситуации.
Напомним, ранее ПФЛК подтвердила согласованную дату возобновления
Запрет на празднование голов и другие правила. Как теперь будет проходить чемпионат Казахстана по футболу.
На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и пока «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».