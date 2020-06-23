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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

LFP утвердила сохранение чемпионата Франции в составе 20 команд

Генеральная ассамблея Профессиональной футбольной лиги (LFP) утвердила решение совета директоров о сохранении формата чемпионата Франции в лиге 1 в составе 20 команд, сообщается на официальном сайте LFP.

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Источник: AP 2020

Как отмечается, против увеличения числа участников лиги 1 проголосовали почти 75% членов ассамблеи. В следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Франции останется 20 клубов, увеличения до 22 команд не будет. Календарь нового сезона должен быть утвержден 26 июня.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. LFP 30 апреля объявила окончательное распределение мест в Лиге 1 и Лиге 2 в соответствии с правилами, применяемыми FFF для всех чемпионатов. Государственный совет Франции в июне в порядке упрощенного производства отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение LFP досрочно завершить чемпионат страны. Также суд призвал LFP совместно с компетентными органами FFF вновь рассмотреть вопрос о формате Лиги 1 на сезон-2020/21 до 30 июня.

Чемпионом Франции по решению LFP стал «Пари Сен-Жермен», в Лигу 2 вылетели «Амьен» (19-е место) и «Тулуза» (20-е), в Лигу 1 поднялись «Лорьян» и «Ланс».

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