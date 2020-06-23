LFP утвердила сохранение чемпионата Франции в составе 20 команд

Как отмечается, против увеличения числа участников лиги 1 проголосовали почти 75% членов ассамблеи. В следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Франции останется 20 клубов, увеличения до 22 команд не будет. Календарь нового сезона должен быть утвержден 26 июня.

Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. LFP 30 апреля объявила окончательное распределение мест в Лиге 1 и Лиге 2 в соответствии с правилами, применяемыми FFF для всех чемпионатов. Государственный совет Франции в июне в порядке упрощенного производства отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение LFP досрочно завершить чемпионат страны. Также суд призвал LFP совместно с компетентными органами FFF вновь рассмотреть вопрос о формате Лиги 1 на сезон-2020/21 до 30 июня.