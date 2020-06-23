Болельщик «Бернли», устроивший акцию с баннером «Жизни белых важны», считает, что ему не за что извиняться

Источник: Спорт-Экспресс

Также он заявил, что не собирается извиняться. Инцидент случился перед матчем АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0).

Болельщик опубликовал видео инцидента на своей странице в Facebook и написал: «Я хочу извиниться… абсолютно не перед кем, черт побери! Оказывается, говорить, что жизни белых важны — это расизм».

Над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter «Бернли» (жизни белых важны, «Бернли»). Случилось это после того, как футболисты команд встали на колено в поддержку лозунга Black Lives Matter (Жизни черных важны).