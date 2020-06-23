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14:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщик «Бернли», устроивший акцию с баннером «Жизни белых важны», считает, что ему не за что извиняться

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл признался, что это он устроил акцию с баннером «Жизни белых важны».

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Источник: Спорт-Экспресс

Также он заявил, что не собирается извиняться. Инцидент случился перед матчем АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0).

Болельщик опубликовал видео инцидента на своей странице в Facebook и написал: «Я хочу извиниться… абсолютно не перед кем, черт побери! Оказывается, говорить, что жизни белых важны — это расизм».

Над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter «Бернли» (жизни белых важны, «Бернли»). Случилось это после того, как футболисты команд встали на колено в поддержку лозунга Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. Протесты начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 3:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 3022.06.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаШон Дайч
Голы
Фил Фоуден(Бернарду Силва)22′
Рияд Махрез(Фернандинью)43′
Рияд Махрез45+3′
Давид Сильва(Бернарду Силва)51′
Фил Фоуден(Габриэл Жезус)63′
Составы команд
31Эдерсон
1Ник Поуп
11Александр Зинченко
2Мэттью Лоутон
27Жоау Канселу
62′
3Чарли Тэйлор
30Николас Отаменди
5Джеймс Тарковски
16Родриго Эрнандес
6Бен Ми
21Давид Сильва
4Джек Корк
20Бернарду Силва
8Джош Браунхил
43′
25Фернандинью
61′
18Эшли Уэствуд
14Эмерик Ляпорт
11Дуайт Макнейл
47Фил Фоуден
79′
19Джей Родригес
60′
19Лерой Сане
23Эрик Питерс
10Серхио Агуэро
45′
27Матей Выдра
88′
9Габриэл Жезус
33Макс Томпсон
26Рияд Махрез
61′
17Кевин Де Брейне
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)1
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
8Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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