Болельщик «Бернли», устроивший акцию с баннером «Жизни белых важны», считает, что ему не за что извиняться
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл признался, что это он устроил акцию с баннером «Жизни белых важны».
Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл признался, что это он устроил акцию с баннером «Жизни белых важны».
Также он заявил, что не собирается извиняться. Инцидент случился перед матчем АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0).
Болельщик опубликовал видео инцидента на своей странице в Facebook и написал: «Я хочу извиниться… абсолютно не перед кем, черт побери! Оказывается, говорить, что жизни белых важны — это расизм».
Над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter «Бернли» (жизни белых важны, «Бернли»). Случилось это после того, как футболисты команд встали на колено в поддержку лозунга Black Lives Matter (Жизни черных важны).
Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. Протесты начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.
|Хосеп Гвардьола
|Шон Дайч
|Фил Фоуден(Бернарду Силва)
|22′
|Рияд Махрез(Фернандинью)
|43′
|Рияд Махрез
|45+3′
|Давид Сильва(Бернарду Силва)
|51′
|Фил Фоуден(Габриэл Жезус)
|63′
|31
|Эдерсон
|1
|Ник Поуп
|11
|Александр Зинченко
|2
|Мэттью Лоутон
|27
|Жоау Канселу
62′
|3
|Чарли Тэйлор
|30
|Николас Отаменди
|5
|Джеймс Тарковски
|16
|Родриго Эрнандес
|6
|Бен Ми
|21
|Давид Сильва
|4
|Джек Корк
|20
|Бернарду Силва
|8
|Джош Браунхил
43′
|25
|Фернандинью
61′
|18
|Эшли Уэствуд
|14
|Эмерик Ляпорт
|11
|Дуайт Макнейл
|47
|Фил Фоуден
79′
|19
|Джей Родригес
60′
|19
|Лерой Сане
|23
|Эрик Питерс
|10
|Серхио Агуэро
45′
|27
|Матей Выдра
88′
|9
|Габриэл Жезус
|33
|Макс Томпсон
|26
|Рияд Махрез
61′
|17
|Кевин Де Брейне
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|1
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)