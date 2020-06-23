Балотелли вернулся в Италию и похоронил свою карьеру. Теперь он никому не нужен

Источник: Reuters

Марио Балотелли считался одним из самых талантливых итальянских нападающих своего поколения. Ему предрекали большое будущее, но характер и безалаберное поведение помешали форварду по-настоящему раскрыться. Прошлым летом он подписал контракт с новичком Серии А «Брешией» и вернулся в город, где живут его приёмные родители, которых Марио считает родными.

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Балотелли возвращался на родину, чтобы реанимировать карьеру и вновь попасть состав сборной Италии. Но ни первой, ни второй цели так и не достиг. Виной тому нрав футболиста: разругавшись с владельцем «Брешии» Массимо Челлино, Марио всё испортил.

Во время карантина Балотелли начал сходить с ума

До приостановки итальянской Серии А из-за коронавируса дела Балотелли в «Брешии» шли довольно неплохо. Итальянец провёл за «ласточек» 19 матчей и забил пять голов, в том числе в ворота «Наполи» и «Лацио». С руководством и тренерами 29-летний нападающий тоже ладил.

Всё изменилось с началом пандемии. Марио сам рассказывал, насколько тяжело ему далось время, проведённое дома в одиночестве.



«Сходил с ума последние пару недель, потому что был совершенно один. Дочь находится в Неаполе, сын — в Цюрихе. Мама уже в возрасте и нуждается в защите. Братья — на карантине со своими детьми, поэтому я остался в одиночестве. Это тяжело. Невозможно нормально тренироваться, если нет беговой дорожки. Хотя это и не разрешено, выходил в парк возле дома, чтобы немного побегать.

В первые три дня в основном ел картон и пытался откусить куски от стены, потому что не умею готовить. К счастью, потом мне удалось заказать еду», — говорил Балотелли в интервью Football Italia.

Тем не менее, когда клубы Серии А получили зелёный свет на возобновление тренировок, Балотелли решил не возвращаться к групповым занятиям с «Брешией». Главный тренер команды Диего Лопес обвинил итальянца в том, что во время карантина он даже не участвовал в обязательных онлайн-тренировках, организованных клубом.

Тренера поддержал владелец клуба Массимо Челлино, который заявил, что больше не видит Марио в своей команде.

«Марио — странный парень, его голова больше не находится в “Брешии”, и для меня его уход — это решение. Ничего нового в отношении того, что происходило за всю его карьеру. Его контракт автоматически аннулируется в случае нашего вылета из Серии А, поэтому, учитывая нашу позицию, скорее всего, он станет свободным игроком в следующем сезоне. Мы искренне верили, что он может внести важный вклад на поле. Думал, что он мог начать заново в “Брешии”. Я разочарован им», — привёл слова Челлино итальянский телеканал TeleLombardia.

Недопуск до тренировки и обвинения со стороны Райолы

В начале июня Балотелли пожаловался на боли в животе. Оказывается, у итальянца выявили гастроэнтерит. В это же время ряд итальянских СМИ сообщили о том, что «Брешия» и Марио расторгли контракт, однако на официальном сайте клуба такой информации не значилось.



Уже 9 июня он попытался вернуться к тренировочному процессу с «Брешией», но на базе клуба перед ним закрыли ворота. Безалаберный нападающий забыл предупредить руководство клуба о выздоровлении. Своей вины в этом он не признал — наоборот, разобиделся на руководство.

К конфликту между футболистом и руководством присоединился его агент Мино Райола, который только подлил масла в огонь. Он обвинил клуб в дискриминации, сославшись на то, что у Балотелли так и не взяли ни одного теста на коронавирус. 29-летний нападающий подтвердил слова агента и поклялся, что ходит на тренировки каждый день.



«Хватит спрашивать, пойду я на тренировку или нет. Я всегда хожу. Клянусь вам, хватит. Если вы хотите знать, тренируюсь ли я, приходите сюда. У меня до воскресенья по две тренировки — утром и днём. Приходите и сами увидите», — приводит слова Балотелли Goal.

А вот «Брешии» настолько не понравились обвинения футболиста и его агента, что клуб решил подать на них в суд за клевету, выпустив на официальном сайте клуба заявление.



«Юристам поручено привлечь к ответственности лиц, виновных в ложных обвинениях. Клуб соблюдает медицинский протокол и нанял специалиста на полный рабочий день, чтобы наилучшим образом справиться с ситуацией, вызванной коронавирусом. Обвинение в несоблюдении действующих правил является позорной клеветой. Человек, сказавший это, ответит за ложь с точки зрения экономического и имиджевого ущерба в соответствующих местах. Мы вынуждены принять еще более строгие меры контроля, чтобы защитить клуб и его представителей», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Судебные разбирательства ещё не начались, но уже понятно, что итальянец в клубе точно не останется. Тем более что его «Брешия» на данный момент замыкает турнирную таблицу Серии А с отставанием в девять очков от спасительного 17-го места.

Шансы на спасение у команды Балотелли очень мизерные, поэтому совсем скоро СуперМарио станет свободным агентом.

Опасения Манчини

На днях о Балотелли высказался главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Итальянец, с которым Марио работал во многих командах, заявил, что беспокоится за его карьеру.

«Я беспокоюсь о нем, независимо от того, как он себя ведёт. Я тренировал его, еще когда он был мальчишкой. Я выпускал его на поле, и он показывал экстраординарный футбол в любом возрасте. Надеюсь, что он что-то изменит, ведь ему всего 29 лет, он будет на пике футбольной зрелости.



Я надеюсь, что однажды он проснётся и поймет, что продолжает гробить свой талант. Марио — удивительный парень, он очень добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он гробит свой талант, потому что у него выдающийся потенциал», — цитирует Манчини Football Italia.



Остаётся вопрос, кто захочет связываться с футболистом, который не сумел реанимировать свою карьеру даже в самой слабой команде итальянского чемпионата. Кажется, что самым простым выходом для Балотелли из этой ситуации станет только завершение карьеры. Впрочем, и до такого решения Марио может не додуматься.