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18:40 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав перешел в казахстанский «Кайрат»

ТАСС, 23 июня. Бразильский футболист Вагнер Лав заключил соглашение с казахстанским «Кайратом». Об этом спортсмен написал в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень счастлив с новой командой», — написал Вагнер, отметив профиль «Кайрата».

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По данным Globo Esporte, интерес к 36-летнему нападающему проявлял московский ЦСКА. Согласно информации бразильского журналиста RT Фабио Алешо, контракт с «Кайратом» подписан до декабря. Также он сообщает, что Вагнером интересовался казанский «Рубин», который сейчас тренирует бывший наставник армейцев Леонид Слуцкий, но игрок заявил, что если вернется в Россию, то только в ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).

Ранее за «Кайрат» выступал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Чемпионат Казахстана прерван из-за пандемии коронавируса, после трех туров «Кайрат» с 6 очками занимает второе место. На протяжении последних пяти лет команда занимает второе место по итогам чемпионата.

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