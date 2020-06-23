Гендиректор «Кайрата»: Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров

«Никакого перехода ещё нет, о чём вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент — ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — сказал Баймуханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.