Стали известны подробности контракта звезды ЦСКА из Бразилии с «Кайратом»

Так, по его информации соглашение с бывшей звездой московского ЦСКА будет действовать до конца декабря. Причем Кожахмет отмечает, что Вагнер имел предложения и из РПЛ, его не прочь был видеть в «Рубине» Леонид Слуцкий. Однако нападающий оказался человеком принципиальным и сказал своему бывшему тренеру, что в России будет играть лишь за ЦСКА. Видимо, именно туда он и поедет после КПЛ.