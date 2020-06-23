Стали известны подробности контракта звезды ЦСКА из Бразилии с «Кайратом»
Стали известны подробности контракта бразильского нападающего Вагнера Лава с «Кайратом». Об этом в своем
Стали известны подробности контракта бразильского нападающего Вагнера Лава с «Кайратом». Об этом в своем
Так, по его информации соглашение с бывшей звездой московского ЦСКА будет действовать до конца декабря. Причем Кожахмет отмечает, что Вагнер имел предложения и из РПЛ, его не прочь был видеть в «Рубине» Леонид Слуцкий. Однако нападающий оказался человеком принципиальным и сказал своему бывшему тренеру, что в России будет играть лишь за ЦСКА. Видимо, именно туда он и поедет после КПЛ.
Напомним, сегодня, 23 июня, стало известно, что Вагнер Лав стал игроком «Кайрата».
Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Несколько недель назад 36-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.
Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.