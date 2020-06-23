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19:32 (мск), источник: ТАСС

Российская футболистка Карпова покинула «Севилью»

ТАСС, 23 июня. Испанская «Севилья» объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Карповой, «Севилью» покинули еще семь футболисток. Подобное решение принято с целью обновления состава.

Во время загрузки произошла ошибка.

«“Севилья” хочет поблагодарить игроков и желает им удачи в будущем», — говорится в сообщении.

Карпова перешла в «Севилью» в январе 2019 года, продлив в июне соглашение на один год. В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне она забила четыре гола и отдала одну голевую передачу в 18 матчах. «Севилья» заняла 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Карпова играла в «Валенсии». До переезда в Испанию футболистка выступала за красногорский «Зоркий» и «Чертаново», в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.

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