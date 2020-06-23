Российская футболистка Карпова покинула «Севилью»

Источник: РИА "Новости"

Помимо Карповой, «Севилью» покинули еще семь футболисток. Подобное решение принято с целью обновления состава.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b32dce852afb55da0871" data-vnd="b32dce852afb55da0871" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b32dce852afb55da0871" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«“Севилья” хочет поблагодарить игроков и желает им удачи в будущем», — говорится в сообщении.

Карпова перешла в «Севилью» в январе 2019 года, продлив в июне соглашение на один год. В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне она забила четыре гола и отдала одну голевую передачу в 18 матчах. «Севилья» заняла 11-е место в турнирной таблице.