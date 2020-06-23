Российская футболистка Карпова покинула «Севилью»
ТАСС, 23 июня. Испанская «Севилья» объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает
ТАСС, 23 июня. Испанская «Севилья» объявила об уходе российской футболистки Надежды Карповой. Об этом сообщает
Помимо Карповой, «Севилью» покинули еще семь футболисток. Подобное решение принято с целью обновления состава.
«“Севилья” хочет поблагодарить игроков и желает им удачи в будущем», — говорится в сообщении.
Карпова перешла в «Севилью» в январе 2019 года, продлив в июне соглашение на один год. В завершившемся досрочно
Ранее Карпова играла в «Валенсии». До переезда в Испанию футболистка выступала за красногорский «Зоркий» и «Чертаново», в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.