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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Привет, ребята!» Что сказал Вагнер Лав в первом комментарии после перехода в «Кайрат»

Бразильский форвард Вагнер Лав прокомментировал свой переход в алматинский «Кайрат».

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Источник: РИА "Новости"

На видео в Instagram, где он и объявил о переходе, он сказал следующее: «Привет, ребята! Я хочу сообщить вам, что сегодня подписал контракт с “Кайратом” из Казахстана. Новый вызов в моей жизни и карьере. Я очень-очень счастлив и сделаю все возможное, чтобы помочь моей новой команде достичь всех целей в этом сезоне».

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Напомним, бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Несколько недель назад 36-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.

Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.

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