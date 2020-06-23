«Привет, ребята!» Что сказал Вагнер Лав в первом комментарии после перехода в «Кайрат»
Бразильский форвард Вагнер Лав прокомментировал свой переход в алматинский «Кайрат».
Бразильский форвард Вагнер Лав прокомментировал свой переход в алматинский «Кайрат».
На видео в Instagram, где он и объявил о переходе, он сказал следующее: «Привет, ребята! Я хочу сообщить вам, что сегодня подписал контракт с “Кайратом” из Казахстана. Новый вызов в моей жизни и карьере. Я
Напомним, бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Несколько недель назад 36-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.
Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.