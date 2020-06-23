«Привет, ребята!» Что сказал Вагнер Лав в первом комментарии после перехода в «Кайрат»

На видео в Instagram, где он и объявил о переходе, он сказал следующее: «Привет, ребята! Я хочу сообщить вам, что сегодня подписал контракт с “Кайратом” из Казахстана. Новый вызов в моей жизни и карьере. Я очень-очень счастлив и сделаю все возможное, чтобы помочь моей новой команде достичь всех целей в этом сезоне».