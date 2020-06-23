«Это реальный БУМ!» Медиа-офицер «Астаны» высказался о переходе Вагнера Лава в «Кайрат»

Источник: РИА "Новости"

«Мне как медиа-офицеру “Астаны” тяжело писать про “Кайрат”! Но это реальный БУМ! Вагнер легенда ЦСКА, человек гол! Но будем честными, Лав последний раз нормальный сезон провел два года назад в Турции в “Анталияспор”, забив 10 голов! В какой он форме непонятно, как с ним справится Шпилевский — аналогично! Но то, что приезд такого форварда в Казахстан — это событие, это факт», — поделился Нестеренко.

Напомним, сегодня, 23 июня, стало известно, что Вагнер Лав стал игроком «Кайрата». Об этом он объявил сам и сделал первый комментарий.

Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Несколько недель назад 36-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.