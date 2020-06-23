«Это реальный БУМ!» Медиа-офицер «Астаны» высказался о переходе Вагнера Лава в «Кайрат»

«Мне как
Напомним, сегодня, 23 июня, стало известно, что Вагнер Лав стал игроком «Кайрата». Об этом он объявил сам и сделал первый комментарий.
Бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно. Несколько недель назад 36-летний форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Появилась информация о возвращении игрока в московский ЦСКА, но переход так и не состоялся.
Вагнер Лав за свою карьеру выступал за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.