Источник: РИА "Новости"

36-летний футболист настоящее имя, которого Вагнер Силва ди Соуза в последнее время упоминался в свете возможного возвращения в московский ЦСКА, за который первый раз выступал с 2004 по 2012 год, а во второй раз в 2013-м.

Лав является знаковой фигурой для армейцев. Ему принадлежит клубный рекорд по голам в чемпионатах России — 85 и в еврокубках, где он забил 30 мячей.

В составе ЦСКА бразилец выигрывал Кубок УЕФА 2004/05 и трижды становился чемпионом России, а также шесть раз выигрывал Кубок и четырежды Суперкубок. В 2008 году выиграл бомбардирскую гонку в РПЛ — 20 голов, а в сезоне 2008/09 ста лучшим бомбардиром Кубка УЕФА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/12Nx44nv_Ik" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед приходом в ЦСКА Лав летом 2004 года дебютировал за сборную Бразилии. За пентакампеонов будущий кайратовец выступал до 2007 года, выиграв два Кубка Америки. На его счету 20 матчей и четыре гола. На Copa America 2007 он забил один гол и сделал четыре ассиста. Один голевой пас Лав отдал на Дани Алвеса в финале против Аргентины — 3:0.

Кроме того, Лав выступал в таких клубах на родине, как «Палмейрас», «Фламенго» и «Коринтианс». С последним, на прошлой неделе он расторг контракт. В составе «Коринтианса» он становился чемпионом Бразилии в 2015 году.

Как и многие звездные игроки, Лав имеет опыт выступлений в Китае. Он защищал цвета клуба «Шаньдун Лунэн», с которым завоевал «серебро» в Суперлиге (2013) и выиграл национальный Кубок в 2014 году.

В 2016 году Лав попробовал свои силы во французском «Монако». На его счету 12 матчей и четыре гола. В том же году бразилец отправился в Турцию, писать историю «Аланьяспора», который впервые вышел в элиту. В сезоне 2016/17 он забил 23 гола в 28 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

Следующий сезон он также начал в клубе из Аланьи, отметившись десятью мячами в 14 играх. В конце января 2018 года Лав подписал контракт со стамбульским «Бешикташем». В составе «орлов» бразилец провел 19 матчей в чемпионате Турции, забив при этом шесть голов. Одна игра у него в Кубке страны и десять матчей в еврокубках, где он записал на свой счет пять голов. Один из мячей Лава, пришелся в ворота мюнхенской «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов 2017/18.

В январе 2019 года бразилец отправился в «Коринтианс», за который в разных турнирах сыграл 39 встреч и забил девять мячей.