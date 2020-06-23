Клопп надеется сыграть с «Сити» на «Этихад»

Источник: РИА "Новости"

Когда Премьер-Лига огласила расписание на три первых тура после коронавирусной паузы, были выделены два матча, которые из соображений безопасности могут пройти на нейтральных полях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7e083a8a26f2a9831a7a" data-vnd="7e083a8a26f2a9831a7a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7e083a8a26f2a9831a7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым из этих матчей было мерсисайдское дерби, однако «Гудисон Парк» получил необходимый сертификат безопасности и в минувшее воскресенье принял встречу «Эвертона» и «Ливерпуля» (0:0).

Второй из них — это выезд «Ливерпуля» на «Этихад». Место проведения этого потенциально чемпионского для «красных» матча будет определено в четверг, сообщает BBC.

«Если честно, я бы предпочел сыграть в Манчестере, иначе матч будет очень сложно организовать. Я не знаю, где он может быть сыгран, но точно не в Ливерпуле, а это означает, что обеим командам придется куда-то отправиться и селиться в отеле. Но это лишь один из нюансов».