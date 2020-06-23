Клопп надеется сыграть с «Сити» на «Этихад»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что матч его команды против «Манчестер Сити» 2 июля пройдет на «Этихад».
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что матч его команды против «Манчестер Сити» 2 июля пройдет на «Этихад».
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Первым из этих матчей было мерсисайдское дерби, однако «Гудисон Парк» получил необходимый сертификат безопасности и в минувшее воскресенье принял встречу «Эвертона» и «Ливерпуля» (0:0).
Второй из них — это выезд «Ливерпуля» на «Этихад». Место проведения этого потенциально чемпионского для «красных» матча будет определено в четверг, сообщает BBC.
«Если честно, я бы предпочел сыграть в Манчестере, иначе матч будет очень сложно организовать. Я не знаю, где он может быть сыгран, но точно не в Ливерпуле, а это означает, что обеим командам придется
«Мы играем там, куда нас отправят, но я бы предпочел сделать это в Манчестере. Я не знаю, как обстоят дела, поэтому я бы дождался окончательной информации — будет это Манчестер или нет. Если нет, это будет вызов для обоих клубов», — цитирует Клоппа Goal.