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21:56 (мск), источник: Sports.Ru

Клопп надеется сыграть с «Сити» на «Этихад»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что матч его команды против «Манчестер Сити» 2 июля пройдет на «Этихад».

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Источник: РИА "Новости"

Когда Премьер-Лига огласила расписание на три первых тура после коронавирусной паузы, были выделены два матча, которые из соображений безопасности могут пройти на нейтральных полях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым из этих матчей было мерсисайдское дерби, однако «Гудисон Парк» получил необходимый сертификат безопасности и в минувшее воскресенье принял встречу «Эвертона» и «Ливерпуля» (0:0).

Второй из них — это выезд «Ливерпуля» на «Этихад». Место проведения этого потенциально чемпионского для «красных» матча будет определено в четверг, сообщает BBC.

«Если честно, я бы предпочел сыграть в Манчестере, иначе матч будет очень сложно организовать. Я не знаю, где он может быть сыгран, но точно не в Ливерпуле, а это означает, что обеим командам придется куда-то отправиться и селиться в отеле. Но это лишь один из нюансов».

«Мы играем там, куда нас отправят, но я бы предпочел сделать это в Манчестере. Я не знаю, как обстоят дела, поэтому я бы дождался окончательной информации — будет это Манчестер или нет. Если нет, это будет вызов для обоих клубов», — цитирует Клоппа Goal.

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