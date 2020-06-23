Игорь Стасевич 5-й раз в сезоне вошел в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

Кроме капитана борисовчан в число 11 лучших футболистов 14-го тура попал его партнер по команде Евгений Яблонский. Также двумя игроками представлены еще два клуба: брестское «Динамо» — Кирилл Печенин, Денис Лаптев, гродненский «Неман» — Павел Забелин и Андрей Васильев. Кроме них в символическую сборную минувшего тура включены Роман Степанов («Рух», Брест), Габриэл Рамос («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Артем Скитов («Витебск»), Деннис Тетет («Славия», Мозырь) и Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район), признанный лучшим игроком тура.