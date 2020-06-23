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23 июня, источник: БЕЛТА

Игорь Стасевич 5-й раз в сезоне вошел в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич в пятый раз включен в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кроме капитана борисовчан в число 11 лучших футболистов 14-го тура попал его партнер по команде Евгений Яблонский. Также двумя игроками представлены еще два клуба: брестское «Динамо» — Кирилл Печенин, Денис Лаптев, гродненский «Неман» — Павел Забелин и Андрей Васильев. Кроме них в символическую сборную минувшего тура включены Роман Степанов («Рух», Брест), Габриэл Рамос («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Артем Скитов («Витебск»), Деннис Тетет («Славия», Мозырь) и Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район), признанный лучшим игроком тура.

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Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ — 30 очков (14 матчей), «Шахтер» — 26 (14), «Динамо» (Брест) — 25 (14), «Неман» — 23 (13), «Торпедо-БелАЗ» — 23, (14), «Энергетик-БГУ» — 23 (14), «Витебск» — 21 (14), «Динамо» (Минск) — 20 (14), «Ислочь» — 20 (14), «Слуцк» — 18 (14), «Славия» — 18 (14), «Рух» — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 13 (12), «Смолевичи» — 7 (13), «Белшина» — 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман»), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску («Витебск»), Виталий Лисакович («Шахтер») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня.

«Энергетик-БГУ» — «Славия», «Смолевичи» — «Слуцк»;.

27 июня.

«Минск» — «Шахтер», «Неман» — «Динамо» (Брест), БАТЭ — «Динамо» (Минск);.

28 июня.

«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск», «Рух» — «Белшина», «Городея» — «Ислочь».

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