«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ
«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 31-го тура Английской
«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 31-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 0:0. В начале матча гости получили право на пенальти, но голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил удар Нила Мопе. Во втором тайме преимуществом владел Лестер, но воплотить его в забитые мячи хозяева не смогли.
«Лестер» набрал 55 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Брайтон» с 33 очками находится на 15-й позиции.
В следующем туре «Лестер» 1 июля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на своем поле встретится «Манчестер Юнайтед».
|Брендан Роджерс
|Грэм Поттер
|Нил Мопей
|14′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Мэтью Райан
|2
|Джеймс Джастин
12′
|2
|Тарик Лемпти
|3
|Бен Чилвелл
|5
|Льюис Данк
|4
|Чаглар Сеюнджю
|33
|Дэн Берн
|6
|Джонатан Эванс
|6
|Дэйл Стивенс
36′
|10
|Джеймс Мэддисон
|18
|Аарон Муй
|25
|Уилфред Ндиди
34′
|15
|Адам Уэбстер
24′
|9
|Джейми Варди
|4
|Шейн Даффи
80′
|24
|Нампали Менди
69′
|8
|Ив Биссума
58′
|8
|Юри Тилеманс
|20
|Солли Марч
|7
|Демарэй Грэй
73′
|10
|Алексис Макаллистер
58′
|17
|Айосе Перес
|24
|Дэйви Преппер
|14
|Келечи Ихеаначо
69′
|7
|Нил Мопей
57′
|15
|Харви Барнс
|11
|Леандро Троссар
|44
|Аарон Конноли
82′
|17
|Гленн Маррей
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)