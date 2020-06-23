«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 0:0. В начале матча гости получили право на пенальти, но голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил удар Нила Мопе. Во втором тайме преимуществом владел Лестер, но воплотить его в забитые мячи хозяева не смогли.