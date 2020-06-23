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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 0:0. В начале матча гости получили право на пенальти, но голкипер «лис» Каспер Шмейхель отразил удар Нила Мопе. Во втором тайме преимуществом владел Лестер, но воплотить его в забитые мячи хозяева не смогли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лестер» набрал 55 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. Аутсайдер АПЛ «Брайтон» с 33 очками находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 1 июля на выезде сыграет с «Эвертоном». «Брайтон» днем раньше на своем поле встретится «Манчестер Юнайтед».

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Главные тренеры
Брендан РоджерсГрэм Поттер
Нереализованные пенальти
Нил Мопей14′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Мэтью Райан
2Джеймс Джастин
12′
2Тарик Лемпти
3Бен Чилвелл
5Льюис Данк
4Чаглар Сеюнджю
33Дэн Берн
6Джонатан Эванс
6Дэйл Стивенс
36′
10Джеймс Мэддисон
18Аарон Муй
25Уилфред Ндиди
34′
15Адам Уэбстер
24′
9Джейми Варди
4Шейн Даффи
80′
24Нампали Менди
69′
8Ив Биссума
58′
8Юри Тилеманс
20Солли Марч
7Демарэй Грэй
73′
10Алексис Макаллистер
58′
17Айосе Перес
24Дэйви Преппер
14Келечи Ихеаначо
69′
7Нил Мопей
57′
15Харви Барнс
11Леандро Троссар
44Аарон Конноли
82′
17Гленн Маррей
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)2
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
8Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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