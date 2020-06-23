Сульшер считает, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ
Сульшер намекнул, что Хендерсон еще не готов стать первым номером «красных дьяволов».
Сульшер намекнул, что Хендерсон еще не готов стать первым номером «красных дьяволов».
Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер намекнул, что Дин Хендерсон еще не готов стать первым номером «красных дьяволов».
В этом сезоне блестящая игра Хендерсона, принадлежащего МЮ и выступающего за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, резко контрастирует с тем полным ляпов футболом, что Де Хеа демонстрирует у «дьяволов».
Однако Сульшер, выражая поддержку Де Хеа, также намекает, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ, несмотря на весь свой прогресс в последнее время.
«Играть за “Шеффилд Юнайтед” и за “Манчестер Юнайтед” — это разные вещи».
«Как бы сказать… В Шеффилд у него другая роль. На мой взгляд, это были великолепные два года для его развития. Ему нужно было играть, играть на взрослом уровне, и он играл в Чемпионшипе».
«Он выступает за команду, которая играет в великолепный и привлекательный футбол, и как показывает статистика, он доказал, что уже на кое что годится в этом возрасте».
«Он постоянно учится. Он страстный голкипер, который хочет быть лучшим, поэтому он развивается, и в Шеффилде у него есть хороший тренер».
«Думаю, однажды он станет первым номером сборной Англии и первым номером “Манчестер Юнайтед”. Продолжит ли он развиваться, зависит от него», — цитирует Сульшера Sky Sports.