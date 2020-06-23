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22:10 (мск), источник: Sports.Ru

Сульшер считает, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ

Сульшер намекнул, что Хендерсон еще не готов стать первым номером «красных дьяволов».

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Источник: AP 2020

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер намекнул, что Дин Хендерсон еще не готов стать первым номером «красных дьяволов».

В этом сезоне блестящая игра Хендерсона, принадлежащего МЮ и выступающего за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, резко контрастирует с тем полным ляпов футболом, что Де Хеа демонстрирует у «дьяволов».

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Однако Сульшер, выражая поддержку Де Хеа, также намекает, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ, несмотря на весь свой прогресс в последнее время.

«Играть за “Шеффилд Юнайтед” и за “Манчестер Юнайтед” — это разные вещи».

«Как бы сказать… В Шеффилд у него другая роль. На мой взгляд, это были великолепные два года для его развития. Ему нужно было играть, играть на взрослом уровне, и он играл в Чемпионшипе».

«Он выступает за команду, которая играет в великолепный и привлекательный футбол, и как показывает статистика, он доказал, что уже на кое что годится в этом возрасте».

«Он постоянно учится. Он страстный голкипер, который хочет быть лучшим, поэтому он развивается, и в Шеффилде у него есть хороший тренер».

«Думаю, однажды он станет первым номером сборной Англии и первым номером “Манчестер Юнайтед”. Продолжит ли он развиваться, зависит от него», — цитирует Сульшера Sky Sports.

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