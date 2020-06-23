Три футболиста и сотрудник ПСЖ переболели коронавирусом
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Три футболиста и один член тренерского штаба «Пари Сен-Жермен» переболели коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте французского клуба.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Три футболиста и один член тренерского штаба «Пари Сен-Жермен» переболели коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Отмечается, что симптомы у заболевших наблюдались во время карантина, когда они не контактировали друг с другом. В настоящий момент они не являются заразными и могут продолжать тренировочные занятия.
«ПСЖ» возобновит тренировки в небольших группах в четверг.
Чемпионат Франции был завершен досрочно