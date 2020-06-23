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23:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три футболиста и сотрудник ПСЖ переболели коронавирусом

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Три футболиста и один член тренерского штаба «Пари Сен-Жермен» переболели коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте французского клуба.

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Отмечается, что симптомы у заболевших наблюдались во время карантина, когда они не контактировали друг с другом. В настоящий момент они не являются заразными и могут продолжать тренировочные занятия.

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«ПСЖ» возобновит тренировки в небольших группах в четверг.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» стал победителем турнира. Также из-за коронавируса был прерван розыгрыш Лиги чемпионов, где парижский клуб продолжает выступление. Исполком УЕФА на прошлой неделе постановил, что четвертьфиналы, полуфинал и финал Лиги чемпионов текущего сезона будут сыграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

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