«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Наполи» нанесли поражение «Вероне» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Наполи» нанесли поражение «Вероне» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Вероне без зрителей, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Аркадиуш Милик (38-я минута) и Ирвинг Лосано (90).
«Наполи», одержавший четвертую победу подряд в чемпионате, набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Верона» с 38 баллами располагается на восьмой строчке.
В другом матче тура «Кальяри» на выезде обыграл СПАЛ — 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Джованни Симеоне.
|Иван Юрич
|Дженнаро Гаттузо
|Аркадиуш Милик(Маттео Политано)
|38′
|Ирвинг Лосано(Фаузи Гулям)
|90′
|1
|Марко Сильвестри
|25
|Давид Оспина
|5
|Давиде Фараони
53′
|19
|Никола Максимович
|13
|Амир Ррахмани
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|24
|Мараш Кумбулла
|26
|Калиду Кулибали
58′
|33
|Алан Эмпереур
|20
|Петр Зелиньски
|4
|Мигел Велозу
|24
|Лоренцо Инсинье
|14
|Валерио Верре
77′
|23
|Эльсеид Хюсай
67′
|32
|Маттео Пессина
|31
|Фаузи Гулям
|20
|Маттиа Дзакканьи
70′
|4
|Диего Демме
72′
|11
|Джампаоло Паццини
|68
|Станислав Лоботка
|34
|Софьян Амрабат
84′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
67′
|23
|Федерико Димарко
|8
|Фабиан Руис
|88
|Дарко Лазович
84′
|21
|Маттео Политано
84′
|9
|Мариуш Стемпиньски
|11
|Ирвинг Лосано
|10
|Самуэль Ди Кармине
70′
|99
|Аркадиуш Милик
72′
|29
|Эдди Сальседо
|14
|Дрис Мертенс
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)