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23:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты «Наполи» нанесли поражение «Вероне» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в Вероне без зрителей, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Аркадиуш Милик (38-я минута) и Ирвинг Лосано (90).

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Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи», одержавший четвертую победу подряд в чемпионате, набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Верона» с 38 баллами располагается на восьмой строчке.

В другом матче тура «Кальяри» на выезде обыграл СПАЛ — 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Джованни Симеоне.

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Верона
0:2
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 2723.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричДженнаро Гаттузо
Голы
Аркадиуш Милик(Маттео Политано)38′
Ирвинг Лосано(Фаузи Гулям)90′
Составы команд
1Марко Сильвестри
25Давид Оспина
5Давиде Фараони
53′
19Никола Максимович
13Амир Ррахмани
22Джованни Ди Лоренцо
24Мараш Кумбулла
26Калиду Кулибали
58′
33Алан Эмпереур
20Петр Зелиньски
4Мигел Велозу
24Лоренцо Инсинье
14Валерио Верре
77′
23Эльсеид Хюсай
67′
32Маттео Пессина
31Фаузи Гулям
20Маттиа Дзакканьи
70′
4Диего Демме
72′
11Джампаоло Паццини
68Станислав Лоботка
34Софьян Амрабат
84′
5Маркес Лоурейру Аллан
67′
23Федерико Димарко
8Фабиан Руис
88Дарко Лазович
84′
21Маттео Политано
84′
9Мариуш Стемпиньски
11Ирвинг Лосано
10Самуэль Ди Кармине
70′
99Аркадиуш Милик
72′
29Эдди Сальседо
14Дрис Мертенс
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)10
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
16Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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