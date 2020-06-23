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23:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» на выезде обыграл «Леванте» в 31-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали выездную победу над «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

Игра в Валенсии завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник «Леванте» Бруно Гонсалес, поразивший на 15-й минуте собственные ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче тура «Вальядолид» на своем поле разошелся миром с «Хетафе» — 1:1. Хайме Мата вывел гостей вперед на 41-й минуте, Энес Унал восстановил равновесие, реализовав пенальти в добавленное к первому тайму время (45+5).

Во время загрузки произошла ошибка.
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Леванте
0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 3123.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ciudad Deportiva Camilo Cano
Главные тренеры
Пако ЛопесДиего Симеоне
Голы
Бруно Гонсалес15′
Составы команд
13Айтор Фернандес
13Ян Облак
3Тоньо
90+2′
4Сантьяго Ариас
14Рубен Везу
12Ренан Лоди
18Бруно Гонсалес
15Стефан Савич
5Неманья Радойя
6Коке
16Рубен Рочина
8Ньигес Сауль
69′
23Хорхе Андухар Коке
27′60′
22Марио Эрмосо
59′
20Хорхе Мирамон
2Хосе Хименес
10Энис Барди
82′
5Томас Партей
84′
8Эрнани
9Альваро Мората
90+2′
17Никола Вукчевич
50′60′
14Маркос Льоренте
59′
24Хосе Кампанья
10Анхель Корреа
7Серхио Леон
70′
19Диегу Коста
80′
21Борха Майораль
16Эктор Эррера
9Марти Сальвадор Рохер
60′
21Янник Феррейра-Карраско
60′
11Хосе Луис Моралес
81′
7Жоау Феликс
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)13
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
12Фолы10
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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