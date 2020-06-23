«Атлетико» на выезде обыграл «Леванте» в 31-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали выездную победу над «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали выездную победу над «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Игра в Валенсии завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник «Леванте» Бруно Гонсалес, поразивший на 15-й минуте собственные ворота.
В параллельном матче тура «Вальядолид» на своем поле разошелся миром с «Хетафе» — 1:1. Хайме Мата вывел гостей вперед на 41-й минуте, Энес Унал восстановил равновесие, реализовав пенальти в добавленное к первому тайму время (45+5).
|Пако Лопес
|Диего Симеоне
|Бруно Гонсалес
|15′
|13
|Айтор Фернандес
|13
|Ян Облак
|3
|Тоньо
90+2′
|4
|Сантьяго Ариас
|14
|Рубен Везу
|12
|Ренан Лоди
|18
|Бруно Гонсалес
|15
|Стефан Савич
|5
|Неманья Радойя
|6
|Коке
|16
|Рубен Рочина
|8
|Ньигес Сауль
69′
|23
|Хорхе Андухар Коке
27′60′
|22
|Марио Эрмосо
59′
|20
|Хорхе Мирамон
|2
|Хосе Хименес
|10
|Энис Барди
82′
|5
|Томас Партей
84′
|8
|Эрнани
|9
|Альваро Мората
90+2′
|17
|Никола Вукчевич
50′60′
|14
|Маркос Льоренте
59′
|24
|Хосе Кампанья
|10
|Анхель Корреа
|7
|Серхио Леон
70′
|19
|Диегу Коста
80′
|21
|Борха Майораль
|16
|Эктор Эррера
|9
|Марти Сальвадор Рохер
60′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
60′
|11
|Хосе Луис Моралес
81′
|7
|Жоау Феликс
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)